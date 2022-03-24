"Я – Харків": Сергій Бабкін виклав зворушливе відео, від якого навертаються сльози

Кожному українцеві болить за те, що зараз робить окупант з Харковом. Але надзвичайно крається серце тих, хто народився, виріс і жив у цьому чудовому місті. Як-от Сергію Бабкіну.

У своєму інстаграмі він виклав зворушливе відео. У ньому він говорив від імені Харкова. Міста, яке зараз відчайдушно бореться за своє життя.

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"Я – Харків.

Уже не пам’ятаю, як спати в ліжку.

На мене сипляться ракети крилаті.

Але про мій безкінечний опір колись напишуть книжку".

Дивіться зворушливе відео про Харків:

Співак підкреслив, що уже місяць Росія відкрито веде повномасштабну війну в Україні. І це той біль, який ніколи не втамувати. Водночас він додав, що Україна нездоланна. Тож перемога уже близько.

Ми абсолютно солідарні з Сергієм Бабкіним. Тож закликаємо вас вірити в ЗСУ, а також пам'ятати, що все буде Україна. Правда на нашому боці і ми однозначно переможемо!

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