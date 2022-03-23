Bon Jovi показав у своєму твіттері, як одесити готуються боронити своє місто

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Так, у своєму твіттері гурт Bon Jovi виклав коротеньке відео. На ньому видно, як одесити готуються захищати своє місто від окупантів.

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Одесити збирають пісок у мішки, щоб захищати місто

Підозрюємо, що Bon Jovi не поширили б це відео, якби не пісня, під яку одесити готуються до оборони міста. Мовиться про уже легендарну композицію "It's my life". Так у ролику можна побачити, як один з місцевих мешканців грає на барабанах, інші підспівують, а також носять мішки з піском до вантажівки.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini pic.twitter.com/N9iT2EoeH7 — Bon Jovi (@BonJovi) March 22, 2022

Це для тих, хто відстоює своє, – написали музиканти під відео, а також додали хештег #SlavaUkraini.

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