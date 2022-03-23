"Відмовляйтеся від цього злочину": YARMAK звернувся до білоруських військових

Український співак YARMAK на днях записав відеозвернення до білоруських військових. Їх він закликав не брати участі у братовбивчу війну, в яку їх намагаються вплутати Путін і Лукашенко.

У своєму відео, опублікованому в інстаграмі, він наголосив, що записує його, щоб врятувати життя українським і білоруським військовим.

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Хочу звернутися до всіх білорусів, яких путінський раб Лукашенко збирається відправити на братовбивчу війну в Україну. Я записую це відео для того, щоб зберегти життя і ваших, і наших воєнних, – зазначив він.

YARMAK підкреслив, що українці на своїй землі, що ми ні на кого не нападали. І що ніколи не претендували на чужі території.

"Ми дуже добрий і дуже гордий народ, який знається на захисті своєї Батьківщини. Ми будемо зобов’язані вбивати усіх, хто прийде на нашу землю. Так само як російських нелюдів, окупантів, які підло на нас напали та принесли величезне горе у наші оселі, вбиваючи наших дітей, наших братів, наших матерів, наших дружин", – сказав співак.

Він закликав білорусів відмовлятися від цього злочину. Виконавець підкреслив, що в'язниць на всіх не вистачить. І що режим Путіна-Лукашенка протримається недовго, а гріх, на який їх штовхають, не можна буде змити протягом поколінь.

"Сьогодні Україна бореться не лише за свою свободу, а й за вашу. Для нас це священна війна. За найцінніше, найсвятіше, в якій ми дуже скоро переможемо. Слава Україні! Живе Білорусь!", – зазначив він.

Ми підписуємося під кожним словом співака. Він чітко та правильно висловився стосовно того, що чекає на білорусів, якщо вони наважаться таки воювати проти України.

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