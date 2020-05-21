Xioami ніяк не вгамується: відома головна фішка Redmi 10X

Наприкінці травня Redmi представить новий смартфон Redmi 10X. Про гаджет відомо вже практично все, але недавно глава компанії Лю Вейбін розповів про ще не анонсовану особливість пристрою, пов'язану з роботою одного з його ключових елементів.

Як виявилося, Redmi 10X стане першим апаратом бренду з дуже корисною в епоху мобільного інтернету функцією.

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Redmi 10X оснащений модемом, який підтримує режим Dual Standby 5G – одночасну роботу у двох мобільних мережах п'ятого покоління. За словами Лю Вейбіна, ця технологія належить до класу передових і вже у наступному році стане трендом серед виробників.

Встановивши пару SIM-карт, власник новинки зможе використовувати відразу дві 5G-мережі – розумний алгоритм сам вибере, до якого діапазону під'єднуватися, вибираючи оператора з найкращою якістю сигналу.

Згідно з ранніми витоками, Redmi 10X отримає новітній процесор MediaTek Dimensity 820. Крім просунутого мережевого режиму, гаджет отримає підтримку низки технологій, спрямованих на оптимізацію прийому 5G-сигналу.

Раніше Redmi 10X, за даними мережевих інформаторів, набрав у популярному бенчмарку AnTuTu 410 000 балів, випередивши низку конкурентів у своєму ціновому сегменті. Смартфон буде доступний у фіолетовому, синьому, золотому і білому корпусах, а його презентація відбудеться вже 26 травня.

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