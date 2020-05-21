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Xioami ніяк не вгамується: відома головна фішка Redmi 10X

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Компанія Xiaomi готує до випуску новинку – Redmi 10X - фото 1
Компанія Xiaomi готує до випуску новинку – Redmi 10X

Наприкінці травня Redmi представить новий смартфон Redmi 10X. Про гаджет відомо вже практично все, але недавно глава компанії Лю Вейбін розповів про ще не анонсовану особливість пристрою, пов'язану з роботою одного з його ключових елементів.

Як виявилося, Redmi 10X стане першим апаратом бренду з дуже корисною в епоху мобільного інтернету функцією.

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Redmi 10X оснащений модемом, який підтримує режим Dual Standby 5G – одночасну роботу у двох мобільних мережах п'ятого покоління. За словами Лю Вейбіна, ця технологія належить до класу передових і вже у наступному році стане трендом серед виробників.

Xioami ніяк не вгамується: відома головна фішка Redmi 10X - фото 405346

Встановивши пару SIM-карт, власник новинки зможе використовувати відразу дві 5G-мережі – розумний алгоритм сам вибере, до якого діапазону під'єднуватися, вибираючи оператора з найкращою якістю сигналу.

Згідно з ранніми витоками, Redmi 10X отримає новітній процесор MediaTek Dimensity 820. Крім просунутого мережевого режиму, гаджет отримає підтримку низки технологій, спрямованих на оптимізацію прийому 5G-сигналу.

Раніше Redmi 10X, за даними мережевих інформаторів, набрав у популярному бенчмарку AnTuTu 410 000 балів, випередивши низку конкурентів у своєму ціновому сегменті. Смартфон буде доступний у фіолетовому, синьому, золотому і білому корпусах, а його презентація відбудеться вже 26 травня.

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Джерело: igeekphone
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