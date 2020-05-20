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Комплект поставки нових iPhone стане ще біднішим: аналітики

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Комплект поставки iPhone стане ще скромнішим - фото 1
Комплект поставки iPhone стане ще скромнішим

У той час як навіть бюджетні китайські смартфони поставляються зі швидкою зарядкою, з iPhone 11 покупці отримують "древній" блок живлення на 5 Вт. У випадку з дорожчим iPhone 11 Pro у комплекті йдуть адаптери на 18 Вт, що також не дотягує до конкурентів. Apple вирішила економити ще більше!

За словами інсайдера, цього року Apple прибере з комплекту поставки нових iPhone 12 фірмові провідні навушники EarPods. Задля справедливості зазначимо, що більшість компаній вже давно не кладуть до своїх смартфонів гарнітури.

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Причина такого рішення "яблучної" корпорації досить банальна – бажання більше заробити. Покупці нових iPhone будуть змушені купувати додатково навушники, щоб слухати музику. Мін-Чі Куо впевнений, що це посприяє помітному зростанню продажів бездротових навушників AirPods і AirPods Pro. Він навіть збільшив свої прогнози продажів AirPods у цьому році з 80 до 93 мільйонів одиниць.

Apple прибере з комплекту постави фірмові навушники - фото 405183
Apple прибере з комплекту постави фірмові навушники

Водночас є інформація, що цього року через пандемію коронавірусу та затримки з виробництвом Apple може перенести випуск нових iPhone з вересня на жовтень або навіть листопад.

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Джерело: 9to5mac
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