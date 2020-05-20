Щось новеньке: AnTuTu склала рейтинг потужності мобільних процесорів

На сайті бенчмарку AnTuTu регулярно оновлюється ТОП–10 найпотужніших смартфонів, але цього разу його творці взялися за справу з великим розмахом. Дивіться рейтинг потужності мобільних процесорів!

Опублікований рейтинг продуктивності присвячений не окремим пристроям, а мобільним платформам, які широко поширені на ринку – всього до списку, поданого у форматі інфографіки, увійшло понад 50 моделей чипів.

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Очолив рейтинг флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 865, який випередив Samsung Exynos 990. Третій рядок дістався торішньому Snapdragon 855 Plus, а замикають п'ятірку найпотужніших рішень Kirin 990 5G і базова версія Qualcomm Snapdragon 855.

У першій десятці опинилися Samsung Exynos 9825 і 9820, а також Kirin 990, 985 і 980. До лідерів увійшли і нові рішення MediaTek – Dimensity 1000L і Dimensity 820.

Варто зазначити, що при визначенні результатів не враховувався весь спектр випробувань на зразок швидкості читання / запису флеш-пам'яті і оновлення зображення на дисплеї – тестування стосувалося винятково обчислювальної потужності CPU і GPU мобільних платформ.

З огляду на різницю в алгоритмах роботи iOS-версії бенчмарку, результати процесорів Apple в рейтингу не наведені, а дуже жаль.

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