Xiaomi Mi Mix 4 в дії показали на реальному відео

Xiaomi ще не анонсувала смартфон Mi Mix 4, але в мережі вже з'явився відеоролик, що демонструє роботу майбутнього флагмана компанії. Витік не тільки розсекретив дизайн дисплея новинки, а й підтвердила версію прошивки амбітного гаджета.

Опубліковане відео демонструє вигнутий по краях дисплей, що нагадує рішення vivo для моделі Nex 3. На видимій у кадрі бічній грані пристрою відсутні фізичні кнопки живлення та гучності або їх сенсорні аналоги. Судячи з відеоряду, апарат працює під управлінням новітньої прошивки MIUI 11.

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Технічних характеристик пристрою ролик не розкриває: за чутками, новинка оснащена дисплеєм з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 90 Гц. Флагманському смартфону приписують процесор Snapdragon 855 Plus, до 12 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 1 ТБ, 108-мегапіксельний сенсор основної камери та 5G-модем.

Раніше інсайдери повідомили, що новинка отримає підтримку нової технології швидкої бездротової зарядки потужністю до 40 Вт. Анонс Xiaomi Mi Mix 4 імовірно відбудеться до кінця цього місяця в Китаї. Ціна флагманського смартфона як і раніше залишається невідомою.

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