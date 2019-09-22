Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Привітання

Блогер перевірив на міцність нову версію Samsung Galaxy Fold

  • 9
Samsung Galaxy Fold – досі дуже "ніжний" гаджет - фото 1
Samsung Galaxy Fold – досі дуже "ніжний" гаджет

Протягом декількох місяців Samsung працювала над виправленням конструктивних недоліків свого першого смартфона з гнучким дисплеєм. Нарешті новий Galaxy Fold надійшов у продаж, і популярний блогер вирішив перевірити новинку на міцність.

Озброївшись необхідним інструментом, він з'ясував деталі, які цікавлять багатьох. Чи зміг оновлений Samsung Galaxy Fold здивувати – читайте далі.

І ще: Нові iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max пройшли тест на міцність: результати вражають

Відразу після увімкнення користувача чекає оригінальне попередження, яке не зустрінеш у жодному іншому смартфоні. Виробник просить не натискати сильно на дисплей, берегти від вологи та пилу, не наклеювати захисних плівок і тримати якомога далі металеві предмети від пристрою. З цього приводу компанія навіть випустила посібник з догляду за Galaxy Fold.

При тестуванні кернерами блогер з'ясував, що менший з дисплеїв смартфона дряпається при впливі матеріалу твердістю від шести і більше одиниць. А ось з внутрішнім дисплеєм все значно гірше. Samsung не даремно попереджає користувачів про необхідність дбайливо експлуатувати смартфон – великий гнучкий дисплей дряпається вже на позначці у дві одиниці.

Більш того, його можна подряпати нігтем, помірно надавивши на поверхню екрану. Також не можна допускати попадання піску або сміття між двома половинками дисплея у той момент, коли смартфон буде перебувати в кишені.

Потрапляння пилу та піску в шарнірний механізм викликає сильний скрип. Тобто рівень захисту від пилу та бруду в Galaxy Fold, за висновком блогера, вкрай низький.

Рамка та кнопки смартфона виконані з металу. Під час їх перевірки міцності блогер випадково проткнув внутрішній дисплей смартфона. На ньому відразу виникла смужка з "мертвих" пікселів шириною в кілька міліметрів.

Автор каналу JerryRigEverything зробив висновок, що смартфон дійсно заслуговує на увагу, оскільки представлений в абсолютно новому формфакторі і виконаний дійсно витончено та якісно. Але використання гнучкого дисплея в такій конструкції вимагає надзвичайно дбайливого та трепетного ставлення. І будь-який необережний рух може пошкодити екран смартфона.

Читайте також: Samsung назвала пристрої, які отримають Android 10

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Який популярний актор зіграв цю жіночу роль?
  • 19 вересня, 15:30
  • 447
iOS 13: головні нововведення та фішки нової операційної системи
  • 20 вересня, 10:20
  • 153
Рок музика вересня: плейлист нових треків тижня
  • 19 вересня, 10:19
  • 467
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології