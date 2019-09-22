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Блогер перевірив на міцність нову версію Samsung Galaxy Fold
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Протягом декількох місяців Samsung працювала над виправленням конструктивних недоліків свого першого смартфона з гнучким дисплеєм. Нарешті новий Galaxy Fold надійшов у продаж, і популярний блогер вирішив перевірити новинку на міцність.
Озброївшись необхідним інструментом, він з'ясував деталі, які цікавлять багатьох. Чи зміг оновлений Samsung Galaxy Fold здивувати – читайте далі.
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Відразу після увімкнення користувача чекає оригінальне попередження, яке не зустрінеш у жодному іншому смартфоні. Виробник просить не натискати сильно на дисплей, берегти від вологи та пилу, не наклеювати захисних плівок і тримати якомога далі металеві предмети від пристрою. З цього приводу компанія навіть випустила посібник з догляду за Galaxy Fold.
При тестуванні кернерами блогер з'ясував, що менший з дисплеїв смартфона дряпається при впливі матеріалу твердістю від шести і більше одиниць. А ось з внутрішнім дисплеєм все значно гірше. Samsung не даремно попереджає користувачів про необхідність дбайливо експлуатувати смартфон – великий гнучкий дисплей дряпається вже на позначці у дві одиниці.
Більш того, його можна подряпати нігтем, помірно надавивши на поверхню екрану. Також не можна допускати попадання піску або сміття між двома половинками дисплея у той момент, коли смартфон буде перебувати в кишені.
Потрапляння пилу та піску в шарнірний механізм викликає сильний скрип. Тобто рівень захисту від пилу та бруду в Galaxy Fold, за висновком блогера, вкрай низький.
Рамка та кнопки смартфона виконані з металу. Під час їх перевірки міцності блогер випадково проткнув внутрішній дисплей смартфона. На ньому відразу виникла смужка з "мертвих" пікселів шириною в кілька міліметрів.
Автор каналу JerryRigEverything зробив висновок, що смартфон дійсно заслуговує на увагу, оскільки представлений в абсолютно новому формфакторі і виконаний дійсно витончено та якісно. Але використання гнучкого дисплея в такій конструкції вимагає надзвичайно дбайливого та трепетного ставлення. І будь-який необережний рух може пошкодити екран смартфона.
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