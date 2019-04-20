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Xiaomi додала в MIUI 10 дуже круту функцію, яка вам сподобається

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Крута функція з'явилася у MIUI 10 - фото 1
Крута функція з'явилася у MIUI 10

На радість десятків мільйонів людей по всьому світу компанія Xiaomi робить все можливе задля того, щоб користувачі її фірмової продукції отримували доступ до новітнього програмного забезпечення. Нова функція, яка з'явилася нещодавно у прошивці, сподобається всім!

20 квітня Xiaomi додала в смартфони на базі прошивки MIUI 10 нову приголомшливу функцію, і більшість гарантовано захочуть нею скористатися, тому що вона є надзвичайно корисною.

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Відтепер користувачі смартфонів мають можливість використовувати "плаваючий" калькулятор. При його активації вікно з ним буде відображатися поверх всіх інших додатків, причому користувач може сам вибрати розміри вікна, а також його розташування. Подібне нововведення дозволяє, наприклад, не перемикатися постійно між браузером і повноцінним калькулятором для підрахунку чого-небудь. Тепер можна просто викликати калькулятор в браузері (або будь-якій програмі) і виконувати всі дії без необхідності використовувати багатовіконність.

Не виключено, що в майбутньому така можливість в прошивці MIUI 10 з'явиться і для інших фірмових додатків, тобто запускати у вікні можна буде не тільки калькулятор, а й багато інших програм. Компанія Xiaomi надає користувачам смартфонів можливість навіть регулювати рівень прозорості, щоб калькулятор, наприклад, не заважав перегляду в браузері або іншій програмі. Подібне нововведення було додане в операційну систему не просто так, а на прохання користувачів.

Xiaomi додала в MIUI 10 дуже круту функцію, яка вам сподобається - фото 322780

Наразі нововведення з'явилося у прошивці версії 9.4.16, а вона тимчасово доступна лише для китайського регіону. Не виключено, що її глобальна міжнародна версія стане доступною в найближчі кілька тижнів.

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Джерело: akket
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