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Флагманський Redmi Pro 2 показали на реальних фотографіях

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Redmi Pro 2 стане конкурентом Redmi Note 7 Pro за обсягом продажів - фото 1
Redmi Pro 2 стане конкурентом Redmi Note 7 Pro за обсягом продажів

Представники бренду Redmi давно підтвердили розробку флагманського смартфона на базі процесора Snapdragon 855, але тільки зараз в інтернеті почали з'являтися подробиці про новинку. У китайській соціальній мережі Weibo з'явилися фотографії невідомого безрамкового смартфона від Redmi.

Як видно, у Redmi Pro 2 на знімку великий екран з тонкими і практично однаковими з усіх боків рамками. На корпусі ніде не видно сканера відбитків пальців, а це означає, що він може бути вбудований у дисплей. Крім того, фронтальна камера ховається всередині корпусу і виїжджає з верхньої грані при необхідності або коли потрібно зробити селфі, як це реалізовано в пристроях інших компаній.

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На зворотному боці розташована потрійна камера, характеристики якої не повідомляються. Ймовірно, один з сенсорів буде мати роздільну здатність 48 Мп.

Redmi Pro 2 може стати найдешевшим флагманом на ринку - фото 319340
Redmi Pro 2 може стати найдешевшим флагманом на ринку

За деякими даними, на фото показаний Redmi Pro другого покоління. Крім безрамкового дизайну, потрійної камери і топового процесора Snapdragon 855, він може отримати підтримку технології швидкої зарядки потужністю 100 Вт.

Смартфон отримав висувну селфі-камеру - фото 319339
Смартфон отримав висувну селфі-камеру

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Джерело: Slashleaks
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