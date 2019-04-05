Найкращі смартфони за співвідношенням ціна та продуктивність: рейтинг AnTuTu

Слідом за традиційним щомісячним рейтингом найпродуктивніших Android-смартфонів за березень творці популярного тестового додатка AnTuTu опублікували ще кілька списків з найкращими смартфонами на Android по співвідношенню ціни та продуктивності.

Усього розробники склали чотири топи в різних цінових категоріях, що показують ситуацію станом на кінець березня 2019 року на китайському ринку.

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Перший рейтинг для смартфонів у ціновій категорії до 1000 юанів (до 153 доларів) очолив Redmi Note 7 Pro з 3 ГБ оперативної і 32 ГБ флеш-пам'яті. Його коефіцієнт VFM (value for money) склав 142,7. На другому місці опинився Redmi 7 у версії 3/32 ГБ, а третє дісталося Lenovo K5 Note Pro 6/64 ГБ.

У категорії 1000-2000 юанів (153-305 доларів) лідером визнали Meizu X8 в версії 4/64 ГБ, а друге і третє відповідно посідають Lenovo Z5s у версії 4/64 ГБ і Meizu Note 9 у версії 4/64 ГБ.

Якщо подивитися на категорію 2000-3000 юанів (305-459 доларів), то тут трійка лідерів представлена ​​Lenovo Z5 Pro GT 6/128 ГБ, Meizu 16th 6/64 ГБ і Xiaomi Mi9 6/128 ГБ.

Нарешті, серед найдорожчих смартфонів вартістю понад 3000 юанів найкращим за співвідношенням ціни та пропонованих характеристик назвали Xiaomi Mi9 Transparent Edition 8/256 ГБ. Друге місце віддали Black Shark Helo 8/128 ГБ. Третє ж місце дісталося OnePlus 6 8/256 ГБ.

Відзначимо, що в глобальному рейтингу продуктивності AnTuTu першу позицію з великим відривом утримує флагман Xiaomi Mi9 з результатом 371 423 балів, за ним йде Samsung Galaxy S10 (358 845 балів), а замикає трійку Vivo IQOO Monster (356 004). При цьому всі три смартфони побудовані на базі однокристальної системи Snapdragon 855.

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