Xiaomi анонсувала іміджевий смарт-годинник: він вам сподобається

Продовжуючи створювати пристрої, витримані у стилістиці Палацового музею Пекіна, компанія Xiaomi на власному краудфандинговому майданчику анонсувала нову модель смарт-годинників MOBVOI. Новинка отримала OLED-дисплей, преміальні матеріали обробки і захист корпусу IP68.

Новинка, виконана в класичному круглому сталевому корпусі діаметром 42,8 мм, оснащена круглим 1,3-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 360х360 пікселів, що займає 73% площі фронтальній панелі.

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Корпус годинника виготовлений зі сталі, а ремінець – з натуральної шкіри з тисненням. Гаджет прикрашений гравіюванням, що перегукується зі стилістикою однієї з головних визначних пам'яток Китаю – "Забороненого міста".

У моделі встановлений акумулятор місткістю 400 мАг, 4 ГБ вбудованої і 512 МБ оперативної пам'яті. Годинник можна не знімати навіть при митті посуду або плаванні – він захищений від потрапляння води за стандартом IP68.

Пристрій під керуванням Android WearOS сумісний з Android (5.1 і вище) і iOS (версії 10 або новіше), підтримує відображення повідомлень, оснащений чипом NFC і модулем GPS, який працює відразу з трьома системами супутникового позиціювання. У список функцій пристрою також увійшли пульсометр і можливість управління за допомогою голосового помічника.

Вартість смарт-годинника Xiaomi становить $ 185.

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