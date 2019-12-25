Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Xiaomi анонсувала іміджевий смарт-годинник: він вам сподобається

  • 28
Xiaomi потішила черговою новинкою - фото 1
Xiaomi потішила черговою новинкою

Продовжуючи створювати пристрої, витримані у стилістиці Палацового музею Пекіна, компанія Xiaomi на власному краудфандинговому майданчику анонсувала нову модель смарт-годинників MOBVOI. Новинка отримала OLED-дисплей, преміальні матеріали обробки і захист корпусу IP68.

Новинка, виконана в класичному круглому сталевому корпусі діаметром 42,8 мм, оснащена круглим 1,3-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 360х360 пікселів, що займає 73% площі фронтальній панелі.

І ще: Xiaomi Mi Band 4 та AirPods Pro: Найкращі гаджети 2019 року, які хочуть усі

Корпус годинника виготовлений зі сталі, а ремінець – з натуральної шкіри з тисненням. Гаджет прикрашений гравіюванням, що перегукується зі стилістикою однієї з головних визначних пам'яток Китаю – "Забороненого міста".

Xiaomi анонсувала іміджевий смарт-годинник: він вам сподобається - фото 376289

У моделі встановлений акумулятор місткістю 400 мАг, 4 ГБ вбудованої і 512 МБ оперативної пам'яті. Годинник можна не знімати навіть при митті посуду або плаванні – він захищений від потрапляння води за стандартом IP68.

Пристрій під керуванням Android WearOS сумісний з Android (5.1 і вище) і iOS (версії 10 або новіше), підтримує відображення повідомлень, оснащений чипом NFC і модулем GPS, який працює відразу з трьома системами супутникового позиціювання. У список функцій пристрою також увійшли пульсометр і можливість управління за допомогою голосового помічника.

Xiaomi анонсувала іміджевий смарт-годинник: він вам сподобається - фото 376290

Вартість смарт-годинника Xiaomi становить $ 185.

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

Джерело: 4PDA
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Що тобі треба встигнути зробити перед Новим роком
  • 19 грудня, 12:00
  • 767
Найкращі фільми 2019: рейтинг зарубіжних прем'єр, які варті уваги
  • 23 грудня, 18:36
  • 497
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1971222
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Xiaomi