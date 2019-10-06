X-фактор підкорила зірка 90-х з гурту Аква Віта: відео виступу

Сцену X-фактора у 4 випуску прийшов підкоряти Ігор Балан – зірка 90-х. Він був одним із учасників шалено популярного колективу Аква Віта. У проєкті він побореться за можливість повернутися на велику сцену. Дивіться виступ і дізнайтесь, чи вдалося Ігорю переконати суддів своїм співом.

Ігор Балан заспівав пісню "Город зеленого цвета". Ви її однозначно чули, і неодноразово, адже її виконував Віктор Павлік. Виявляється популярний хіт написав Ігор, подарувавши пісню Вікторові.

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Балан став популярним у 90-х, адже тоді він брав участь у колективі Аква Віта. На проєкт він прийшов, аби знову повернутися на велику сцену.

Ігор Балан – Город зеленого цвета, дивитися виступ:

На жаль, судді не вельми оцінили співочий талант Ігоря. Вони взяли хвилину на обговорення, після якої висловили пошану, але зізнались, що не можуть взяти його далі в X-фактор, адже він просто не зможе конкурувати з сильними вокалістами, котрі вже потрапили в шоу.

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