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Дівчина тижня: гаряча зірка Playboy Даша Трегубова, яка стала ведучою шоу X-фактор (18+)
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Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Даша Трегубова – гаряча та харизматична красуня, яка стала новою ведучою ювілейного 10 сезону X-фактор.
Вчора, 14 вересня, на телеканалі СТБ стартував 10 сезон вокального шоу Х-фактор. Ювілейний сезон проєкту запам'ятається не лише новим складом суддів, зірковими гостями та ефектними виступами, а й новою харизматичною і сексуальною ведучою – Дашею Трегубовою. Так, минулої суботи українці вперше побачили 39-річну блондинку в ролі ведучої Х-фактора. Тож сьогодні ми тебе ближче познайомимо зі спокусливою Дашею.
Тут спокусливо: Дівчина тижня: розкута модель Playboy Франсія Джеймс, яка збуджує апетитними формами (18+)
Дата народження: 26 березня 1980 року (39 років);
Рідне місто: Київ;
Зріст: 172 см;
Рід діяльності: телеведуча, актриса, продюсер і сценарист.
Даша Трегубова має за спиною 20 років стажу роботи на телебаченні. Вперше красуня засіяла на телеекранах, коли дівчині було 17 років. Вона вела 30-хвилинну програму "IVK-шанс" в прямому ефірі на каналі IVK, потім два роки була ведучою програми "Від і до".
А одним з найважливіших проєктів у своїй кар'єрі Даша вважає шоу "Цієї миті рік тому", прем'єра якого відбулася у 2018 році. Цей проєкт дав своїм героям унікальну можливість втілити мрії в життя. Кожен з учасників шоу дав собі обіцянку досягти якоїсь конкретної мети. Після цього герою дається цілий рік, щоб втілили задумане в реальність – схуднути, народити дитину або навіть побачити англійську королеву. Ведуча настільки надихнулася історіями героїв, що була готова сама за рік виконати заповітну мрію — заспівати гарну складну пісню.
Даша Трегубова нагороджена титулом "Ведуча року" і "Актриса року". А фотосесія красуні в журналі Playboy увійшла до всесвітнього ТОП-100 2007 року.
Крім цього, Трегубова бере участь і у зйомках серіалів та фільмів. Так, 2006 рік став знаковим для красуні через дебют в кіно. Вона взяла участь у зйомках стрічки "Повернення Мухтара-3" (2006). Після виходу серіалу в прокат Дарину помітили режисери і стали пропонувати їй різні ролі у власних фільмах. А у 2019 Даша зіграла головну роль в серіалі "Загадка для Анни" (дівчина перевтілилася в слідчого Анну Кірєєву, сильну жінку з серйозною особистою трагедією. Попри проблеми в сімейному житті, героїня Трегубової – справжній професіонал, яка розслідує злочини не гірше за будь-якого слідчого-чоловіка).
Цікаво й те, що така тендітна красуня – завзята мандрівниця і екстремалка. У вільний від роботи час Даша любить займатися дайвінгом і кататися по країні на мотоциклі. Ну і без спекотних знімків нікуди. Трегубова часто радує своїх шанувальників сміливими кадрами в Instagram, від яких у тебе серце заб'ється частіше. Ми підготували добірку найсексуальніших знімків нової ведучої Х-фактора. Насолоджуйся:
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