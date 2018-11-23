На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
- 271
Популярне шоу Х-фактор 9 – на фінішній прямій! Після кастингів у містах України судді обрали 13 учасників, які отримали путівку в прямі ефіри 2018. Хто ж побореться за перемогу в проекті? До вашої уваги список усіх виконавців.
З-поміж усіх охочих прославитися на всю Україну четвірка суддів – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (Pianoбой) і Андрій Данилко – обрали найкращих вокалістів. Усього в прямі ефіри шоу Х-фактор 9 сезон пройшли 13 учасників, яких поділили на чотири категорії.
Це цікаво: Оголошені нові жорсткі правила Х-фактор 9 у прямих ефірах
До вашої уваги список усіх виконавців, які будуть боротися за перемогу в Х-факторі, та їхні наставники.
Категорія 30+ (Дмитро Шуров)
Олександр Рябенко
- Вік: 38 років
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Терези
Олександр має вищу музичну і юридичну освіту, зараз також навчається на фізіотерапевта та працює масажистом. Чоловік любить активний відпочинок: прогулянки на природі, риболовлю, прогулянки на велосипедах, збирати гриби. Заповітна мрія Сашка – здійснити навколосвітню подорож.
Марк Савін
- Вік: 32 роки
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Овен
Марк закінчив Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв та Державну академію керуючих кадрів культури і мистецтв. Музикою він займається з самого дитинства, при цьому не лише співає, а й пише пісні. Також учасник любить спорт та подорожі. На Х-фактор чоловік прийшов для того, щоб показати себе у всій красі людям та нарешті зайнятися тим, що вміє і хоче.
Ольга Цепкало
- Вік: 38 років
- Місто: Білогородка, Київська область
- Знак зодіаку: Близнюки
Оля закінчила Херсонське училище культури, а на Х-фактор прийшла з власною піснею "Дворянин", яку вона записувала на студії 10 років. Жінка мріє бути вільною від страхів, непотрібних речей та від чужої думки, а також прагне здобути матеріальну свободу.
Категорія "Хлопці" (Андрій Данилко)
Іван Іщенко
- Вік: 20 років
- Місто: Миргород
- Знак зодіаку: Козеріг
Юний співак закінчив музичне училище та навчається в університеті мистецтв на 2-му курсі. Іван впевнено йде до мрії, а завдяки Х-фактору сподівається, що люди його почують.
Дмитро Волканов
- Вік: 17 років
- Місто: Бердянськ
- Знак зодіаку: Рак
Діма – студент Київського університету культури. Це позитивний, життєрадісний хлопець з невеликого міста. Дуже любить футбол. Учасник мріє отримати поштовх в світ шоу-бізнесу, і перетворитися із звичайного хлопця в суперзірку, щоб потіснити з п'єдесталу Олега Винника.
Петро Гарасимів
- Вік: 26 років
- Місто: село Бортники
- Знак зодіаку: Козеріг
Петро закінчив Калуський коледж культури і мистецтв та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Хлопець і його батьки мріяли, щоб всі почули і побачили його талант. Хоче навчиться показувати свій потенціал на сцені, познайомитися з суддями шоу, знайти нових друзів. Петро мріє побувати на морі, стати відомим співаком і, звичайно ж, переможцем Х-фактор-9.
Олександр Ілюха
- Вік: 24 роки
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Телець
Музикант прийшов на проект з власною групою, але у прямі ефіри взяли тільки одного вокаліста. Олександр запевняє, що музика – це його життя, тому він на Х-факторі. Тут хлопець відчуває себе на своєму місці.
Категорія "Дівчата" (Олег Винник)
Маргарита Двойненко
- Вік: 29 років
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Лев
Маргарита закінчила національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Жінка переганяє авто, але мріє співати. Вона вже кілька разів пробувала свої сили на кастингах Х-фактора, і нарешті досягла своєї цілі.
PALINA (Поліна Полонейчік)
- Вік: 24 роки
- Місто: Мінськ
- Знак зодіаку: Овен
Відома білоруська співачка, яка, тим не менше, запевняє, що живе банальним життям і постійно пише пісні. Поліна (донедавна – Поліна Республіка) вважає Х-фактор цікавим досвідом для себе, адже на проекті вона хоче навчитися бути відповідальним артистом.
Ольга Жмуріна
- Вік: 29 років
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Стрілець
Оля закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Жінка працює викладечем вокалу та вже пробувала себе в шоу Голос країни, а тепер мріє підкорити Х-фактор.
Категорія "Гурти" (Настя Каменських)
Jazzforacat
Сергій Асафатов (вокал, гітара)
- Вік: 32 роки
- Місто: Вінниця
- Знак зодіаку: Діва
Дмитро Кошельник (кларнет)
- Вік: 22 роки
- Місто: Вінниця
- Знак зодіаку: Терези
Хлопці прагнуть, щоб їхню музику почула Україна. Мрія дуету – концерт з великим симфонічним оркестром.
ZBSband
Богдан Буйлук
- Вік: 24 роки
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Телець
Владислав Оніщенко
- Вік: 24 роки
- Місто: Київ
- Знак зодіаку: Терези
Обоє хлопців працюють акторами в театрі "Золоті Ворота", знімаються в кіно і серіалах, а також захоплюються музикою. Саме в цій сфери вони мріють себе реалізувати.
Duke Time
Склад гурту: Ігор Царук (лірико-драматичний баритон), Іван Адамов (фальцет / драматичний баритон), Володимир Кошельник (тенор-прімо), Ігор Горяну (бас-баритон), Григорій Терехов (ліричний баритон), Микола Карабаджак (ліричний тенор), Дмитро Смаглюк (бітбокс).
Єдиний акапельний гурт в 9 сезоні шоу Х-фактор. Голосиста сімка зуміла вразити і суддів, і глядачів. Тепер хлопці мріють про велику сцену.
А хто з учасників є вашим фаворитом?
Дивіться також: X-фактор 9 випуск 11: зіркові батли, які вас здивують
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
15:17У Парижі закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців