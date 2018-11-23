Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу

Популярне шоу Х-фактор 9 – на фінішній прямій! Після кастингів у містах України судді обрали 13 учасників, які отримали путівку в прямі ефіри 2018. Хто ж побореться за перемогу в проекті? До вашої уваги список усіх виконавців.

З-поміж усіх охочих прославитися на всю Україну четвірка суддів – Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (Pianoбой) і Андрій Данилко – обрали найкращих вокалістів. Усього в прямі ефіри шоу Х-фактор 9 сезон пройшли 13 учасників, яких поділили на чотири категорії.

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До вашої уваги список усіх виконавців, які будуть боротися за перемогу в Х-факторі, та їхні наставники.

Категорія 30+ (Дмитро Шуров)

Олександр Рябенко

Вік: 38 років

Місто: Київ

Знак зодіаку: Терези

Олександр Рябенко

Олександр має вищу музичну і юридичну освіту, зараз також навчається на фізіотерапевта та працює масажистом. Чоловік любить активний відпочинок: прогулянки на природі, риболовлю, прогулянки на велосипедах, збирати гриби. Заповітна мрія Сашка – здійснити навколосвітню подорож.

Марк Савін

Вік: 32 роки

Місто: Київ

Знак зодіаку: Овен

Марк Савін

Марк закінчив Київський державний коледж естрадного та циркового мистецтв та Державну академію керуючих кадрів культури і мистецтв. Музикою він займається з самого дитинства, при цьому не лише співає, а й пише пісні. Також учасник любить спорт та подорожі. На Х-фактор чоловік прийшов для того, щоб показати себе у всій красі людям та нарешті зайнятися тим, що вміє і хоче.

Ольга Цепкало

Вік: 38 років

Місто: Білогородка, Київська область

Знак зодіаку: Близнюки

Учасниця Ольга Цепкало

Оля закінчила Херсонське училище культури, а на Х-фактор прийшла з власною піснею "Дворянин", яку вона записувала на студії 10 років. Жінка мріє бути вільною від страхів, непотрібних речей та від чужої думки, а також прагне здобути матеріальну свободу.

Категорія "Хлопці" (Андрій Данилко)

Іван Іщенко

Вік: 20 років

Місто: Миргород

Знак зодіаку: Козеріг

Учасник Іван Іщенко

Юний співак закінчив музичне училище та навчається в університеті мистецтв на 2-му курсі. Іван впевнено йде до мрії, а завдяки Х-фактору сподівається, що люди його почують.

Дмитро Волканов

Вік: 17 років

Місто: Бердянськ

Знак зодіаку: Рак

Дмитро Волканов

Діма – студент Київського університету культури. Це позитивний, життєрадісний хлопець з невеликого міста. Дуже любить футбол. Учасник мріє отримати поштовх в світ шоу-бізнесу, і перетворитися із звичайного хлопця в суперзірку, щоб потіснити з п'єдесталу Олега Винника.

Петро Гарасимів

Вік: 26 років

Місто: село Бортники

Знак зодіаку: Козеріг

Петро Гарасимів

Петро закінчив Калуський коледж культури і мистецтв та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Хлопець і його батьки мріяли, щоб всі почули і побачили його талант. Хоче навчиться показувати свій потенціал на сцені, познайомитися з суддями шоу, знайти нових друзів. Петро мріє побувати на морі, стати відомим співаком і, звичайно ж, переможцем Х-фактор-9.

Олександр Ілюха

Вік: 24 роки

Місто: Київ

Знак зодіаку: Телець

Учасник Олександр Ілюха

Музикант прийшов на проект з власною групою, але у прямі ефіри взяли тільки одного вокаліста. Олександр запевняє, що музика – це його життя, тому він на Х-факторі. Тут хлопець відчуває себе на своєму місці.

Категорія "Дівчата" (Олег Винник)

Маргарита Двойненко

Вік: 29 років

Місто: Київ

Знак зодіаку: Лев

Маргарита Двойненко

Маргарита закінчила національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Жінка переганяє авто, але мріє співати. Вона вже кілька разів пробувала свої сили на кастингах Х-фактора, і нарешті досягла своєї цілі.

PALINA (Поліна Полонейчік)

Вік: 24 роки

Місто: Мінськ

Знак зодіаку: Овен

Поліна Полонейчік

Відома білоруська співачка, яка, тим не менше, запевняє, що живе банальним життям і постійно пише пісні. Поліна (донедавна – Поліна Республіка) вважає Х-фактор цікавим досвідом для себе, адже на проекті вона хоче навчитися бути відповідальним артистом.

Ольга Жмуріна

Вік: 29 років

Місто: Київ

Знак зодіаку: Стрілець

Ольга Жмуріна

Оля закінчила Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана та Національну академію керівних кадрів культури і мистецтв. Жінка працює викладечем вокалу та вже пробувала себе в шоу Голос країни, а тепер мріє підкорити Х-фактор.

Категорія "Гурти" (Настя Каменських)

Jazzforacat

Сергій Асафатов (вокал, гітара)

Вік: 32 роки

Місто: Вінниця

Знак зодіаку: Діва

Дмитро Кошельник (кларнет)

Вік: 22 роки

Місто: Вінниця

Знак зодіаку: Терези

Гурт Jazzforacat

Хлопці прагнуть, щоб їхню музику почула Україна. Мрія дуету – концерт з великим симфонічним оркестром.

ZBSband

Богдан Буйлук

Вік: 24 роки

Місто: Київ

Знак зодіаку: Телець

Владислав Оніщенко

Вік: 24 роки

Місто: Київ

Знак зодіаку: Терези

Гурт ZBSband

Обоє хлопців працюють акторами в театрі "Золоті Ворота", знімаються в кіно і серіалах, а також захоплюються музикою. Саме в цій сфери вони мріють себе реалізувати.

Duke Time

Склад гурту: Ігор Царук (лірико-драматичний баритон), Іван Адамов (фальцет / драматичний баритон), Володимир Кошельник (тенор-прімо), Ігор Горяну (бас-баритон), Григорій Терехов (ліричний баритон), Микола Карабаджак (ліричний тенор), Дмитро Смаглюк (бітбокс).

Гурт Duke Time

Єдиний акапельний гурт в 9 сезоні шоу Х-фактор. Голосиста сімка зуміла вразити і суддів, і глядачів. Тепер хлопці мріють про велику сцену.

А хто з учасників є вашим фаворитом?

Усі учасники Х фактор 9 сезон

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