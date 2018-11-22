Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах

Популярне вокальне шоу Х-фактор (9 сезон) змінило правила вибування та скоротило час на голосування в прямих ефірах. Дізнайтеся, як тепер підтримати своїх фаворитів!

Уже в суботу, 24 листопада, на телеканалі СТБ стартують вокального шоу Х-фактор 9. Відомо, що темою першого ефіру стали пісні про кохання. Однак, щоби не опинитися у зоні ризику, 13 півфіналістам доведеться викластися на максимум, адже в цьому сезоні шоу змінюються правила вибування.

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Відтепер за результатами глядацького голосування, яке відкриється після виступу всіх учасників, у номінацію потраплятимуть одразу три учасники. Вони виконають пісню "за життя", після чого судді шоу зможуть врятувати лише одного. Укінці кожного прямого ефіру вибуватимуть одразу двоє артистів.

Телеглядачам також доведеться поквапитися, аби підтримати своїх улюбленців, адже на голосування у них буде не 1 година, як раніше, а звичайний рекламний блок. Віддати свої голоси за фаворитів можна за допомогою смс та в безкоштовному додатку "Телепортал".

Нагадаємо, до етапу прямих ефірів Х-фактора дійшли 13 артистів.

Категорія "30+" (наставник Дмитро Шуров):

Рябенко Олександр

Марк Савін

Цепкало Ольга

Категорія "Хлопці" (наставник Андрій Данилко):

Іщенко Іван

Волканов Дмитро

Гарасимів Петро

Ілюха Олександр

Категорія "Дівчата" (наставник Олег Винник):

Двойненко Маргарита

PALINA (Полонейчік Поліна)

Жмуріна Ольга

Категорія "Гурти" (наставниця Настя Каменських):

Jazzforacat

Duke Time

ZBSband

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