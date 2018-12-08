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Х-фактор 9 сезон 15 випуск: дивитися онлайн третій прямий ефір

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15 випуск 9 сезону X-фактор - фото 1
15 випуск 9 сезону X-фактор / maximum.fm

На каналі СТБ стартували прямі ефіри шоу Х-фактор 2018. У 9 сезон пройшли 13 учасників, однак переможе тільки один із них. Дивіться онлайн-трансляцію проекту та підтримуйте свого фаворита!

9 сезон вокального шоу Х-фактор здивував глядачів жорсткими правилами. Тепер кожного прямого ефіру проект покидатимуть одразу два учасники. Кому ж не пощастить – вирішують глядачі та суддівська четвірка: Настя Каменських, Олег Винник, Дмитро Шуров (Pianoбой) і Андрій Данилко.

Дізнайтеся, хто покинув шоу в другому прямому ефірі

Третій прямий ефір Х-фактор 9 сезон буде проходити в супроводі Київського симфонічного оркестру. Дивіться відео виступів усіх учасників та підтримуйте своїх фаворитів!

Онлайн-трансляція шоу Х фактор 9 сезон 15 випуск – дивитися онлайн прямий ефір від 8-12-2018:

Тут більше: Усі учасники, які потрапили в прямі ефіри Х-фактор 9

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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