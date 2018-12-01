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Х-фактор 9: хто покинув шоу в другому прямому ефірі від 01-12-2018

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Другий прямий ефір Х-фактор 9 - фото 1
Другий прямий ефір Х-фактор 9

Другий прямий ефір проекту Х-фактор 9 відбувся 1 грудня. За результатами глядацького та суддівського голосування шоу покинули одразу два виконавці. Дізнайтеся, хто саме пішов!

На телеканалі СТБ завершився другий прямий ефір 9 сезону шоу Х-фактор. 11 найкращих вокалістів 2018 року знову виступили на величезній сцені вокального проекту, однак у наступний раунд пройшли не всі.

Тут більше: Х-фактор 9 сезон 14 випуск: дивитися онлайн другий прямий ефір

За новими правилами, шоу мали покинути одразу двоє виконавців. Після оголошення результатів голосування у номінацію потрапили Jazzforacat (підопічні Насті Каменських), Маргарита Двойненко (з команди Олега Винника) та Ольга Цепкало (підопічна Дмитра Шурова).

Їм довелося виконати пісню за життя. Після запеклої боротьби судді вирішили, що проект назавжди покидають Ольга Цепкало та Jazzforacat, а також Маргарита Двойненко. Таким було рішення Андрія Данилка та інших тренерів!

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Погоджуєтесь з таким рішенням?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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