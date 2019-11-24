X-фактор 10 сезон: хто з учасників пройшов у прямі ефірі

Українське шоу X-фактор 2019 нарешті зібрало найталановитіших учасників на кастингах по країні. Хто пройшов у прямі ефіри і до якого з зіркових суддів потрапив - читайте далі.

11 випуск 10 сезону шоу X-фактор визначив учасників, які вже наступної суботи, 1 грудня, виступатимуть у першому прямому ефірі. Четвірка суддів вже відібрала найкращих учасників та обрала власні категорії: дівчата, хлопці, старші за 30 та гурти. Однак доля саме останніх команд залишиться невідомої до наступних випусків, оскільки Андрій Данилко вирішив покинути проєкт.

Команда Ігоря Кондратюка – категорія Дівчата

Юлія Бордунова – Антитіла – Вірила – X-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Еліна Іващенко – Максим Фадеев – Танцы на стеклах – X-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Марія Стопник – Б’янка – Несчастливая любовь – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Команда Олі Полякової – категорія 30+

Людмила Базелюк – Оксана Білозір – Ніби Вчора Рідна Мамо – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Георгій Колдун – Robbie Williams – Feel – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Анна Іваниця – Dua Lipa – Blow Your Mind – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Команда Насті Каменських – категорія Хлопці

Юрій Каналош – Years & Years – King– Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Антон Вельбой – Леонід Агутін – Парень чернокожий – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

Артем Забєлін – Арсен Мірзоян – Ніч – Х-фактор 10, дивитись відео онлайн:

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