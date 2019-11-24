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Х-фактор 10: чи справді Андрій Данилко покинув шоу (відео)
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11 випуск 10 сезону Х-фактора завершився не лише визначенням талановитих учасників, які пройдуть у прямі ефіри, а й несподіваною заявою Андрія Данилка. Суддя проєкту вирішив покинути шоу.
У новому випуску проєкту Х-фактор хвилювались не тільки учасники, які боролися за вихід у прямі ефіри після тренувального табору, а й самі судді. Перед прослухуванням категорії "Гурти" її керівник Андрій Данилко сказав, що хоче вже залишити шоу або ж зробити перерву.
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"Ви всі тільки не ображайтеся. Зараз я начебто не виправдовую надій. Я настільки порожній… І розумію, наскільки це для вас важливо! Тому подумав, що буде чесніше, якщо я, напевно, покину цей проєкт. Може, з’явиться новий наставник, який вам дійсно допоможе, тому що я розумію, що проблема в мені … Я як подумав про те, що зараз мені доведеться когось вибирати… Ні, я не готовий цього робити… Ви всі – здібні люди, і мені здається, що мені найкраще буде покинути цей проєкт", – зазначив зірка та зник за лаштунками, залишився шокованих колег та гурти. Тепер доля цієї категорії вирішиться у наступних випусках, як і ситуація з Данилком.
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