Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в тринадцятому прямому ефірі

Хто покинув Танці з зірками у півфіналі

Українцям показали 13 випуск нового сезону шоу Танці з зірками. Дізнайтеся результати голосування та хто покинув проєкт у півфіналі 17 листопада 2019-го.

У тринадцятому випуску шоу Танців з зірками 2019 не всім парам вдалося вразити суддів і глядачів. Дізнайтесь, хто ж покинув проєкт за крок до півфіналу!

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У півфіналі проєкту всі пари виконували танець за життя. Танок-батл став третім обов'язковим номером, з яким учасники вийшли на головний паркет країни. За результатами оцінок журі та голосування глядачів у 13 випуску шоу Танці з зірками 2019 в зоні ризику опинилися: Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Анна Різатдінова й Олександр Прохоров, а також Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Утім, одна з цих пар отримала більше балів, що дозволило продовжити участь у проєкті. Цією парою стали Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. І, за результатами голосування журі, свою участь у проєкті продовжить пара Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар.

Так, у тринадцятому випуску "Танці з зірками" шоу покинули Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Відтак, до суперфіналу потрапили Ксенія Мішина та Женя Кот, Анна Різатдінова й Олександр Прохоров, а також Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар.

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