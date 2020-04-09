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World Car of the Year-2020: Названо найкращий автомобіль у світі

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Kia Telluride посів перше місце у рейтингу найкращих авто - фото 1
Kia Telluride посів перше місце у рейтингу найкращих авто

Підбито підсумки премії World Car of the Year-2020 ("Всесвітній автомобіль року – 2020"): переможцем став кросовер Kia Telluride. У шорт-лист також входили дві моделі Mazda – CX-30 і Mazda3.

Kia і Mazda перемогли і в другорядних номінаціях. Наприклад, "Міським автомобілем року" назвали електричний Kia Soul EV, а Mazda3 взяла приз за найкращий дизайн. Porsche Taycan своєю чергою отримав відразу дві нагороди: "Преміальний автомобіль року" і "Спорткар року".

І ще: У яких країнах найдешевше і найдорожче продають електромобілі

Mazda3 отримала приз за найкращий дизайн - фото 397047
Mazda3 отримала приз за найкращий дизайн

Що ж стосується головного переможця, Kia Telluride, то він продається далеко не у всіх країнах, і не представлений в Україні. Великий кросовер, який перевершує за габаритами навіть рамний Mohave, дебютував на початку минулого року. У рух його приводить 3,8-літрова атмосферна "шістка" потужністю 295 кінських сил, яка поєднується з восьмиступінчастим "автоматом". Стандартно модель пропонується тільки з переднім приводом, проте опціонально можна замовити повнопривідну трансмісію з електрогідравлічною муфтою.

Kia Telluride визнали найкращим авто року - фото 397049
Kia Telluride визнали найкращим авто року

Спочатку підсумки конкурсу World Car of the Year-2020 повинні були озвучити у рамках автосалону в Нью-Йорку, проте в останній момент виставку скасували через пандемію коронавірусу. З тієї ж причини не відбулися моторшоу в Пекіні та Женеві. Нещодавно були озвучені нові дати проведення Пекінського автосалону – його перенесли на осінь, з 26 вересня по 5 жовтня.

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Джерело: World Car Awards
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