У мережі показали, як розганяється Tesla Model S у "режимі гепарда"

На YouTube-каналі DragTimes з'явився ролик, що демонструє роботу нової версії лонч-контролю на електричному ліфтбеці Tesla Model S. На відміну від попередньої версії системи, у ній реалізована функція Cheetah Stance ("стійка гепарда"), яка змушує машину "присідати" на передню вісь.

Новий лонч-контроль отримають Tesla Model S і Model X серії Raven, оснащені адаптивною пневмопідвіскою.

І ще: Рідкісний Ford Mustang простояв в гаражі 39 років

При активації "режиму гепарда" електроніка занизить передню підвіску та поміняє жорсткість амортизаторів для поліпшення зчеплення з дорогою і зниження підйомної сили.

Назву легко пояснити тим, що у профіль автомобіль дійсно буде виглядати як гепард, який готується до стрибка. А ще електрокар, як і хижак, здатний за три секунди розвинути швидкість 100 кілометрів на годину.

Власні виміри DragTimes показали, що з новим лонч-контролем ліфтбек Model S розганяється до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) за 2,62 секунди. Тобто на рівні Jeep Grand Cherokee Trackhawk HPE1000 від ательє Hennessey, компресорний V8 6.2 Hellcat якого видає 1027 кінських сил і 1313 Нм крутного моменту. Дрегову чверть милі Tesla проїхала за 10,62 секунди. Jeep на це потрібно 10,2 секунди.

Читайте також: Чоловіки проти жінок: учені розповіли, хто безпечніший за кермом