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У яких країнах найдешевше і найдорожче продають електромобілі
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Британський сайт CompareTheMarket, який спеціалізується на порівнянні цін на споживчі товари, склав досить цікавий рейтинг на тему електромобілів. У переліку фігурують країни, в яких найдешевше продаються електромобілі, а у яких – найдорожче.
У десятці країн, де можна найбюджетніше придбати електромобіль, у більшості своїй виявилися європейські держави. Це й не дивно, адже ці країни надають різні пільги на покупку електрокарів і мають різноманітний ринок моделей, в тому числі – дешевих.
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Так, найдешевшою країною для покупки електрокара виявилася Іспанія. За нею йде французька заморська територія Реюньон, Португалія та Польща. На п'ятому місці опинилася Японія – вона випередила Норвегію, США, Канаду, Францію та Ірландію.
Разом з цінами цей рейтинг виглядає так:
Іспанія – € 25 900;
Реюньйон – € 26 000;
Португалія – € 26 880;
Польща – € 27 848;
Японія – € 27 869;
Норвегія – € 28 537;
США – € 28 712;
Канада – € 28 949;
Франція – € 29 400;
Ірландія – € 29 890.
Разом з тим аналітики склали й перелік країн, де електромобіль обходиться найдорожче. Тож найдорожчим регіоном виявився Сінгапур, де встановлені величезні податки на покупку нових автомобілів. Далі йде Таїланд, за ним Аргентина, Тайвань і Малайзія. Також в списку є й кілька європейських країн, представники "дорогої Скандинавії" – Фінляндія і Швеція.
Сінгапур – € 100 142;
Таїланд – € 58 705;
Аргентина – € 55 970;
Тайвань – € 45,713;
Малайзія – € 42 349;
Ізраїль – € 41 533;
Бразилія – € 41 418;
Коста Ріка – € 38 616;
Фінляндія – € 38 200;
Швеція – € 37 477.
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