У яких країнах найдешевше і найдорожче продають електромобілі

Британський сайт CompareTheMarket, який спеціалізується на порівнянні цін на споживчі товари, склав досить цікавий рейтинг на тему електромобілів. У переліку фігурують країни, в яких найдешевше продаються електромобілі, а у яких – найдорожче.

У десятці країн, де можна найбюджетніше придбати електромобіль, у більшості своїй виявилися європейські держави. Це й не дивно, адже ці країни надають різні пільги на покупку електрокарів і мають різноманітний ринок моделей, в тому числі – дешевих.

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Так, найдешевшою країною для покупки електрокара виявилася Іспанія. За нею йде французька заморська територія Реюньон, Португалія та Польща. На п'ятому місці опинилася Японія – вона випередила Норвегію, США, Канаду, Францію та Ірландію.

Разом з цінами цей рейтинг виглядає так:

Іспанія – € 25 900;

Реюньйон – € 26 000;

Португалія – ​€ 26 880;

Польща – € 27 848;

Японія – € 27 869;

Норвегія – € 28 537;

США – € 28 712;

Канада – € 28 949;

Франція – € 29 400;

Ірландія – € 29 890.

Разом з тим аналітики склали й перелік країн, де електромобіль обходиться найдорожче. Тож найдорожчим регіоном виявився Сінгапур, де встановлені величезні податки на покупку нових автомобілів. Далі йде Таїланд, за ним Аргентина, Тайвань і Малайзія. Також в списку є й кілька європейських країн, представники "дорогої Скандинавії" – Фінляндія і Швеція.

Сінгапур – € 100 142;

Таїланд – € 58 705;

Аргентина – € 55 970;

Тайвань – € 45,713;

Малайзія – € 42 349;

Ізраїль – € 41 533;

Бразилія – ​€ 41 418;

Коста Ріка – € 38 616;

Фінляндія – € 38 200;

Швеція – € 37 477.

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