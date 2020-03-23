World Athletics закликає перенести Олімпійські ігри 2020 в Токіо

Олімпійські ігри в Токіо мали відбутися з 24 липня по 9 серпня. Однак, ймовірно, їх мають перенести.

Голова World Athletics Себастьян Коу закликав президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха перенести Літні Олімпійські ігри 2020 у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 у світі.

І ще: Хто представить Україну на міжнародному турнірі FIFA 20

"Всі одностайні в думці, що в липні-серпні цього року не варто проводити Олімпіаду. Ми можемо колективно покласти кінець невпевненості в цьому питанні", – йдеться в листі Себастьяна Коу, адресованому організаційному комітету Олімпіади 2020.

Нагадаємо, МОК розглядає варіант перенесення Олімпійських ігор 2020. Про це повідомляється на офіційному сайті МОК. Президент МОК Томас Бах виступив із заявою, у якій повідомив про можливе перенесення Олімпійських ігор в Токіо на більш пізній час через пандемію коронавірусу в світі.

Читайте також: Карантин – не привід лінуватися: чоловік пробіг марафон на своєму балконі