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Карантин – не привід лінуватися: чоловік пробіг марафон на своєму балконі
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Карантин – це не про цілодобове відлежування боків і перегляд улюблених фільмів і серіалів. Звичайно ж, це теж можна робити, якщо ви зараз не працюєте (не те, що ми). Карантин – ідеальна пора зайнятися своїм тілом, адже НІЧОГО вас не відволікає. Це й доводить наш новий герой!
Еліша Нохомовіц самоізолювався згідно з усіма рекомендаціями. Але це не стало на заваді подоланню марафонської дистанції. Для цього йому знадобилося трохи часу і місце на балконі.
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Аби не пропадали його місяці підготовки до марафону, чоловік вирішив влаштувати пробіг на 42 з лишком кілометрів просто у себе на балконі. Більшість ґаздинь і ґазд позаздрили б балкону довжиною сім метрів, але розбігтися на такій дистанції проблематично. Що, втім, не зупинило атлета, який, якщо вірити його педометру (це прилад для виміру кількості кроків), пробіг 42 км 195 м. Результат – 6 годин 48 хвилин.
Звичайно, результат поганенький, якщо порівнювати з середньостатистичним по пробігу марафонської дистанції. Але ж не варто забувати про те, де та за яких умов Еліша влаштував собі забіг. Для його реалізації чоловікові потрібно було зробити близько шести тисяч розворотів.
Ми вважаємо, що він заслуговує на ваш царський лайк ;)
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