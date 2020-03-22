Хто представить Україну на міжнародному турнірі FIFA 20

Відомий футбольний Instagram-паблік 433 повідомив, що незабаром відбудеться онлайн-турнір серед збірних FIFA 20, який матиме назву "Plan B".

Так, як йдеться у повідомленні джерела, збірну України на цьому змаганні представить півзахисник Олександр Зінченко.

І ще: Формула-1 вперше запускає серію віртуальних Гран-прі: де дивитися

Всі учасники поки не оголошені, однак відомо, що за Італію зіграє Чіро Іммобіле, а Англію представить Мейсон Грінвуд. Базова дата початку турніру 23 березня. Крім Зінченка, в змаганні за свої країни гратимуть такі футболісти, як Ромелу Лукаку, Деян Ловрен, Патрік Шик, Емерік Ляпорт, Чіро Іммобіле, Кшиштоф Пентек, Граніт Джака та інші.

Змагання має розпочатися вже 23 березня на тлі припинення європейських чемпіонатів через пандемію коронавірусу, а також перенесення Євро на 2021 рік.

Читайте також: Андрій Шевченко порадив фанам корисну розвагу