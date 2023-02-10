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Wellboy випустив зворушливе відео на пісню "Жовті мальви"

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Wellboy - фото 1
Wellboy / Instagram

Wellboy презентував кліп, який відзняли у Канаді, в якому він показав щемливу зустріч українців, які живуть на іншому кінці світу.

Представляємо до Вашої уваги документальне відео, зняте під час благодійного туру Канадою, йдеться в описі кліпу "Жовті Мальви".

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У січні 2023 Антон Wellboy разом з командою дали благодійні концерти у чотирьох містах Канади: Монреаль, Едмонтон, Вінніпег та Торонто.

Відео просякнуте найкращими емоціями від зустрічей з українцями, які вже довгий час живуть на іншому кінці світу.

І ніби це не час любити та співати, але наші люди переконують мене у протилежному. Зараз саме той час, коли ми повинні підтримувати один одного. Словами, піснями, танцями. Хто як може. Разом ми подолаємо все", – написав Антон Wellboy.

У Торонто була розіграна на аукціоні рожева укулеле, на якій Антон грав у кліпі "Вишні", за 4 000 канадських доларів. Всі кошти були перераховані на відновлення Балаклійської дитячої музичної школи, яка була пошкоджена окупантами під час повномасштабного вторгнення.

Дивитися відео "Жовті мальви" Wellboy:

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