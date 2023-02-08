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Юні українці підкорили суддів румунського талант-шоу – дивіться неймовірний виступ

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Romanii au talent/Facebook - фото 1
Romanii au talent/Facebook

Діти з Херсону взяли участь у шоу "Румунія має таланти", де вразили всіх, показавши акробатичні трюки, які дуже складно виконуються.

У підсумку одна з суддів натиснула "золоту" кнопку, що дозволило юним учасникам відразу ж потрапити в півфінал, йдеться в сюжеті "Сніданок з 1+1".

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Діти народилися і жили в Херсоні. 15-річний Валерій виїхав з рідного міста у квітні, а Оля, якій 10 років, змогла евакуюватися в травні. Вони зустрілися на Львівщині, там і продовжили тренуватися. Пізніше вони поїхали до Румунії.

Валерій та Оля взяли участь у шоу "Румунія має таланти", показавши акробатичні трюки на гумках, які дуже складно виконуються.

Здається, це занадто мало для того, що вони заслуговують", – сказала одна зі членів журі та натисла золоту кнопку, яка дає можливість потрапити одразу у фінал шоу.

Мама дівчинки розповіла, що за два тижні до виступу з-за кордону приїхала тренерка дітей, яка допомогла їм згадати номер і пропрацювати його.

Мене переповнювали емоції. Я була рада, що нас так високо оцінили. У цей день у нас була посмішка на все обличчя", – сказала Оля.

Дивитися відео виступу українців на шоу "Румунія має таланти":

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