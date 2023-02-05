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TAYANNA та NAVIBAND випустили спільну білорусько-українську пісню "Біжи"
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Чергова музична колаборація – на цей раз від TAYANNA та NAVIBAND. Музиканти з різних країн поєднали свою творчість та дві мови у новій білорусько-українській композиції. Слухайте прем'єру – "Біжи"!
Прем'єра кліпу на пісню "Біжи" від української співачки TAYANNA та білоруського гурту NAVIBAND відбулася 27 січня 2023 року на YouTube. За кілька днів ця відеоробота вже зібрала тисячі прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів.
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Ось такі схвальні відгуки отримали музиканти на свою роботу у соцмережах: "Вау! Білоруська та українська мови дуже гарні, а в піснях це просто щось фантастичне! Пісня прекрасна! Голоси пречудові! Дякуємо!", "Такі гарні голоси, і так чіпляє ваш спів, особливо коли Navi співають українською". "Дуже гарно, чуттєво, до мурах, дякую за підтримку українського народу і культури!", "Неймовірне поєднання двох мов. Так гармонійно і вишукано звучить пісня", "Неперевершена сила наших мов і мелосу! Дякую за вашу творчість" тощо.
Слухати пісню NAVIBAND X TAYANNA – БIЖИ:
Слова пісні NAVIBAND X TAYANNA – БIЖИ:
Бяжы не слухайся нікога
Крычы, я аддаю ўсё тое што
У серці
Все там де є пустоти
Про це все не треба і казать
Побачить в твоїх очах ангела
Побачить і нікому не віддать
На перапынку ты мне падкажаш
Калі паставіць усе пачуцці на паўтор
Не пераблытай Ты лепшым станеш
Каб нашы дрэвы перапляліся ў адно
Зроби зупинку скажи коли нам
І як поставить почуття всі на повтор
Не переплутай ти кращим станеш
Щоб наші древа переплелися у одно
Твій сон розфарбували сріблом
І знов я залишаюсь вітром
У думках я паўтараю словы
Якія нікому не сказаць
Угледзіць ў тваіх вачах анёла
Угледзіць і нікому не аддаць
Зроби зупинку скажи коли нам
І як поставить почуття всі на повтор
Не переплутай ти кращим станеш
Щоб наші древа переплелися у одно
На перапынку ты мне падкажаш
Калі паставіць усе пачуцці на паўтор
Не пераблытай Ты лепшым станеш
Каб нашы дрэвы перапляліся ў адно
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