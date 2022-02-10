Нацвідбір на Євробачення 2022: коли і де дивитися фінал

Традиційно Євробачення 2022 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Фінал українського Нацвідбору покаже глядачам виступи 8 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2022, представить Україну в Турині. У фінальний етап пройшли 8 найкращих виконавців. Нагадаємо, що цьогоріч відбувається відразу фінал Нацвідбору без півфіналів.

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2022 у першому півфіналі.

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Свої номери у фіналі представлять Alina Pash, Barleben, Cloudless, KALUSH orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. Переможця визначать за результатами голосування глядачів і суддівського журі, до якого входять Тіна Кароль, Ярослав Лодигін, а також Джамала.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2022

Дата: 12 лютого

12 лютого Час: 18.30

18.30 На якому телевізійному каналі: UA:Перший

Зауважимо, що цьогоріч СТБ не бере участь в організації Національного відбору. Тож дивитися конкурс онлайн можна буде на ютуб-каналі UA:Перший, фейсбук-сторінці Євробачення та UA: Перший, ютуб-каналі Суспільне Євробачення та сайті eurovision.ua, а також у мобільному застосунку suspilne.tv. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо MAXIMUM. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

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