Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Нацвідбір на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення 2022: коли і де дивитися фінал

  • 119
Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 - фото 1
Коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2022

Традиційно Євробачення 2022 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Фінал українського Нацвідбору покаже глядачам виступи 8 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2022, представить Україну в Турині. У фінальний етап пройшли 8 найкращих виконавців. Нагадаємо, що цьогоріч відбувається відразу фінал Нацвідбору без півфіналів.

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2022 у першому півфіналі.

І ще: Букмекери розповіли, хто може представити Україну на Євробаченні 2022

Свої номери у фіналі представлять Alina Pash, Barleben, Cloudless, KALUSH orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA, WELLBOY. Переможця визначать за результатами голосування глядачів і суддівського журі, до якого входять Тіна Кароль, Ярослав Лодигін, а також Джамала.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2022

  • Дата: 12 лютого
  • Час: 18.30
  • На якому телевізійному каналі: UA:Перший

Зауважимо, що цьогоріч СТБ не бере участь в організації Національного відбору. Тож дивитися конкурс онлайн можна буде на ютуб-каналі UA:Перший, фейсбук-сторінці Євробачення та UA: Перший, ютуб-каналі Суспільне Євробачення та сайті eurovision.ua, а також у мобільному застосунку suspilne.tv. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо MAXIMUM. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

Нацвідбір на Євробачення 2022: коли і де дивитися фінал - фото 496128

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

До теми: Скандал напередодні Нацвідбору 2022: Alina Pash запідозрила KALUSH у копіюванні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини