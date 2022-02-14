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"Хітяра!": новий кліп Wellboy набрав 1 мільйон переглядів на YouTube
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Кліп на пісню Nozzy Bossy, з якою співак Wellboy виступав у фіналі нацвідбору на Євробачення 2022, потрапив на перше місце як серед музичних трендів, так і серед спільних. Насолоджуйтеся!
Композиція Nozzy Bossy, прем'єра якої відбулася 11 лютого, набирає популярності й у чартах Apple Music та Spotify.
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"Нозі босі – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня – про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей", – коментує Wellboy.
Режисером відео став Євген Тріплов, який працював над хітами Гуси та Вишні. Відео набрало понад 25 тисяч лайків, а також безліч позитивних коментарів: "Хітяра! Слухаю цілий день!", "Безперечно обдарований хлопчик! Розумничка!", "Це супер".
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