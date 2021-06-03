We the People: дивіться трейлер мультсеріалу Барака та Мішель Обами

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер мультсеріалу "We the People" ("Ми – люди"). Його виконавчими продюсерами стали Барак і Мішель Обама.

Сценарій написала Кріс Ні, яка працювала над "Вулицею Сезам" та "Лікар Плюшева". Про це повідомляє Entertainment Weekly.

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Мета шоу з десяти епізодів – у доступній формі (і з музикою від Жанель Моне, H.E.R., Адама Ламберта, Бібі Рекси і Бренді Карлайл) розповісти дітям про основи американської цивільно-правової системи.

Прем'єра "We the People" відбудеться 4 липня – у День незалежності США.

Дивіться трейлер мультсеріалу "Ми – люди" від Барака та Мішель Обами:

Нагадаємо, у лютому Netflix випустив документальний проєкт "Amend: The Fight for America" про історію Чотирнадцятої поправки до Конституції США. Вона гарантує рівність та свободу всіх громадян країни. В ролі ведучого у ньому знявся Вілл Сміт.

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