ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім

Найкрутіші прем'єри серіалів червня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць літа!.

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У червні глядачів потішать новинка за Кінгом, кумедний мультсеріал про собак, незвичайна історична драма, порція фентезі за коміксами і, звісно ж, свіженькі комедії.

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Привчені

Оригінальна назва мовою серіалу: Housebroken

Housebroken Жанр: анімаційний, комедія

анімаційний, комедія Країна: США

США Режисер: Гебріелль Аллан

Гебріелль Аллан У головних ролях: Ліза Кудроу, Клеа ДюВалл, Нат Факсон, Вілл Форте, Тоні Хейл, Шерон Хорган, Грета Лі

Ліза Кудроу, Клеа ДюВалл, Нат Факсон, Вілл Форте, Тоні Хейл, Шерон Хорган, Грета Лі Тривалість: 20-40 хв.

20-40 хв. Коли: з 1 червня 2021

У центрі нового комедійного мультсеріалу собака-психотерапевт Хані, яка допомагає домашнім улюбленцям з найближчих районів. Щотижня вона збирає групи для терапії, куди приходять і собаки, і коти, щоб розповісти про свої почуття та поведінку своїх господарів.

Привчені, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Анна Болейн (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Anne Boleyn

Anne Boleyn Жанр: історичний, мелодрама

історичний, мелодрама Країна : Великобританія

: Великобританія Режисер : Лінсі Міллер

: Лінсі Міллер У головних ролях: Джоді Тернер-Сміт, Паапа Ессьєду, Марк Стенлі, Талісса Тейшейра, Аманда Бертон, Беррі Уорд, Джанні Калькетті

Джоді Тернер-Сміт, Паапа Ессьєду, Марк Стенлі, Талісса Тейшейра, Аманда Бертон, Беррі Уорд, Джанні Калькетті Тривалість : 60 хв.

: 60 хв. Коли: з 1 червня 2021

Сюжет розповість класичну історію Анни Болейн, другої дружини короля Англії Генріха VIII Тюдора. Але все буде вестись саме з погляду позиції жінки у суспільстві далекого XVI століття, де навіть звання не давало легкого життя.

Анна Болейн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ласун (Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами)

Оригінальна назва мовою серіалу: Sweet Tooth

Sweet Tooth Жанр: фантастика, трилер

фантастика, трилер Країна: США

США Режисер : Джим Мікл, Тоа Фрайзер

: Джим Мікл, Тоа Фрайзер У головних ролях : Крістіан Конвері, Вілл Форте, Нонсо Анозі, Стефанія Оуен, Аліза Веллані, Джеймс Бролін

: Крістіан Конвері, Вілл Форте, Нонсо Анозі, Стефанія Оуен, Аліза Веллані, Джеймс Бролін Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 4 червня 2021

У центрі сюжету підліток Гас, який раптово перетворився на половину в оленя і на половину в людину. Причиною стала моторошна катастрофа, через яку весь світ зазнав змін. Тож Гас покидає рідний ліс, щоб зрозуміти, що ж трапилось. Допомагають йому в цій місії інші люди та гібриди, однак відповідь на ключове питання здивує всіх.

Ласун, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Історія Лізі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Lisey’s Story

Lisey’s Story Жанр: драма, трилер

драма, трилер Країна: США

США Режисер: Пабло Ларраїн

Пабло Ларраїн У головних ролях : Джуліанна Мур, Клайв Оуен, Джоан Аллен, Дейн ДеХаан, Дженніфер Джейсон Лі, Рон Сепас Джонс

: Джуліанна Мур, Клайв Оуен, Джоан Аллен, Дейн ДеХаан, Дженніфер Джейсон Лі, Рон Сепас Джонс Тривалість : 60 хв.

: 60 хв. Коли: з 4 червня 2021

Сюжет базується на однойменному романі Стівена Кінга і розповідає про Лізі, вдову популярного письменника Скотта Лендона. Її чоловік помер кілька років тому, але вона досі не може оговтатись. З кожним днем в її житті виринають спогади про сімейне життя, які ховались у підсвідомості. Але погіршує ситуацію ще й шалений фанат письменника, який уважно стежить за кожним кроком Лізі.

Історія Лізі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Локі (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Loki

Loki Жанр: фентазі, за коміксами

фентазі, за коміксами Країна: США

США Режисер: Кейт Херрон

Кейт Херрон У головних ролях: Том Хіддлстон, Оуен Вілсон, Софі Ді Мартіно, Вунмі Мосаку, Еріка Колман

Том Хіддлстон, Оуен Вілсон, Софі Ді Мартіно, Вунмі Мосаку, Еріка Колман Тривалість: 50 хв.

50 хв. Коли: з 9 червня 2021

Події серіалу розгортаються після "Месників: Фінал", коли Локі викрав тессеракт (один з каменів нескінченності, який відповідає за простір). Одразу після цього ж він потрапляє до таємничої організації, яка відстежує часові лінії у мультивсесвіті. Тут Локі отримує вибір: зникнути зовсім або ж допомогти боротись із новою загрозою.

Локі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сліпі плями (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу : Blindspotting

: Blindspotting Жанр: комедія, драма, кримінал

комедія, драма, кримінал Країна: США

США Режисер: Сет Манн, Піт Чатмон

Сет Манн, Піт Чатмон У головних ролях : Жасмін Сепас Джонс, Хелен Хант, Ейпріл Лебсон, Зіггі Байтінгер, Ендрю Чаппелль, Ленс Холлоуей, Ліленд Орсер

: Жасмін Сепас Джонс, Хелен Хант, Ейпріл Лебсон, Зіггі Байтінгер, Ендрю Чаппелль, Ленс Холлоуей, Ліленд Орсер Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 13 червня 2021

Серіал є продовженням однойменного фільму, який вийшов у 2018 році. Ключовою фігурою в сюжеті є Ешлі, кохана головного героя оригінальної стрічки Майлза Тернера. Поки чоловік за ґратами, Ешлі з сином Шоном перебирається до своєї свекрухи. Тут їй доводиться звикати до нових правил, нового життя та рятуватись від хвилювань.

Сліпі плями, дивитись трейлер серіалу онлайн:

В ритмі життя (16+)

Оригінальна назва мовою серіалу: Physical

Physical Жанр: комедія, драма

комедія, драма Країна: США

США Режисер: Крейг Гіллеспі

Крейг Гіллеспі У головних ролях: Роуз Бірн, Рорі Сковел, Дідьє Фріл, Лу Тейлор Пуччі, Пол Спаркс, Ешлі Ляо, Делла Саба

Роуз Бірн, Рорі Сковел, Дідьє Фріл, Лу Тейлор Пуччі, Пол Спаркс, Ешлі Ляо, Делла Саба Тривалість: - хв.

- хв. Коли: з 18 червня 2021

Події серіалу розгортаються у 1980-х у США навколо звичайного домогосподарки. Шейла Рубін намагається усіляко боротись з рутиною у Сан-Дієго. І тут на допомогу приходить світ аеробіки, який відкриває для них не лише щось нове, а й шанс на успіх.

В ритмі життя, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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