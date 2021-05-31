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ТОП 7 нових серіалів червня 2021, які сподобаються всім

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Нові серіали червня - фото 1
Нові серіали червня

Найкрутіші прем'єри серіалів червня 2021 точно припадуть до душі фанатам фантастики, драми та детективів. Радіо МАКСИМУМ зібрало найкращі новинки серіалів, які вийдуть у перший місяць літа!.

Втомились витрачати час на пошук серіалів? Радіо MAXIMUM щомісяця пропонує добірку найкращих прем'єр серіалів, які підійдуть шанувальникам різних жанрів. У червні глядачів потішать новинка за Кінгом, кумедний мультсеріал про собак, незвичайна історична драма, порція фентезі за коміксами і, звісно ж, свіженькі комедії.

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Привчені

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Housebroken
  • Жанр: анімаційний, комедія
  • Країна: США
  • Режисер: Гебріелль Аллан
  • У головних ролях: Ліза Кудроу, Клеа ДюВалл, Нат Факсон, Вілл Форте, Тоні Хейл, Шерон Хорган, Грета Лі
  • Тривалість: 20-40 хв.
  • Коли: з 1 червня 2021

У центрі нового комедійного мультсеріалу собака-психотерапевт Хані, яка допомагає домашнім улюбленцям з найближчих районів. Щотижня вона збирає групи для терапії, куди приходять і собаки, і коти, щоб розповісти про свої почуття та поведінку своїх господарів.

Привчені, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Анна Болейн (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Anne Boleyn
  • Жанр: історичний, мелодрама
  • Країна: Великобританія
  • Режисер: Лінсі Міллер
  • У головних ролях: Джоді Тернер-Сміт, Паапа Ессьєду, Марк Стенлі, Талісса Тейшейра, Аманда Бертон, Беррі Уорд, Джанні Калькетті
  • Тривалість: 60 хв.
  • Коли: з 1 червня 2021

Сюжет розповість класичну історію Анни Болейн, другої дружини короля Англії Генріха VIII Тюдора. Але все буде вестись саме з погляду позиції жінки у суспільстві далекого XVI століття, де навіть звання не давало легкого життя.

Анна Болейн, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Ласун (Sweet Tooth: хлопчик з оленячими рогами)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Sweet Tooth
  • Жанр: фантастика, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Джим Мікл, Тоа Фрайзер
  • У головних ролях: Крістіан Конвері, Вілл Форте, Нонсо Анозі, Стефанія Оуен, Аліза Веллані, Джеймс Бролін
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 4 червня 2021

У центрі сюжету підліток Гас, який раптово перетворився на половину в оленя і на половину в людину. Причиною стала моторошна катастрофа, через яку весь світ зазнав змін. Тож Гас покидає рідний ліс, щоб зрозуміти, що ж трапилось. Допомагають йому в цій місії інші люди та гібриди, однак відповідь на ключове питання здивує всіх.

Ласун, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Історія Лізі (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Lisey’s Story
  • Жанр: драма, трилер
  • Країна: США
  • Режисер: Пабло Ларраїн
  • У головних ролях: Джуліанна Мур, Клайв Оуен, Джоан Аллен, Дейн ДеХаан, Дженніфер Джейсон Лі, Рон Сепас Джонс
  • Тривалість: 60 хв.
  • Коли: з 4 червня 2021

Сюжет базується на однойменному романі Стівена Кінга і розповідає про Лізі, вдову популярного письменника Скотта Лендона. Її чоловік помер кілька років тому, але вона досі не може оговтатись. З кожним днем в її житті виринають спогади про сімейне життя, які ховались у підсвідомості. Але погіршує ситуацію ще й шалений фанат письменника, який уважно стежить за кожним кроком Лізі.

Історія Лізі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Локі (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Loki
  • Жанр: фентазі, за коміксами
  • Країна: США
  • Режисер: Кейт Херрон
  • У головних ролях: Том Хіддлстон, Оуен Вілсон, Софі Ді Мартіно, Вунмі Мосаку, Еріка Колман
  • Тривалість: 50 хв.
  • Коли: з 9 червня 2021

Події серіалу розгортаються після "Месників: Фінал", коли Локі викрав тессеракт (один з каменів нескінченності, який відповідає за простір). Одразу після цього ж він потрапляє до таємничої організації, яка відстежує часові лінії у мультивсесвіті. Тут Локі отримує вибір: зникнути зовсім або ж допомогти боротись із новою загрозою.

Локі, дивитись трейлер серіалу онлайн:

Сліпі плями (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Blindspotting
  • Жанр: комедія, драма, кримінал
  • Країна: США
  • Режисер: Сет Манн, Піт Чатмон
  • У головних ролях: Жасмін Сепас Джонс, Хелен Хант, Ейпріл Лебсон, Зіггі Байтінгер, Ендрю Чаппелль, Ленс Холлоуей, Ліленд Орсер
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 13 червня 2021

Серіал є продовженням однойменного фільму, який вийшов у 2018 році. Ключовою фігурою в сюжеті є Ешлі, кохана головного героя оригінальної стрічки Майлза Тернера. Поки чоловік за ґратами, Ешлі з сином Шоном перебирається до своєї свекрухи. Тут їй доводиться звикати до нових правил, нового життя та рятуватись від хвилювань.

Сліпі плями, дивитись трейлер серіалу онлайн:

В ритмі життя (16+)

  • Оригінальна назва мовою серіалу: Physical
  • Жанр: комедія, драма
  • Країна: США
  • Режисер: Крейг Гіллеспі
  • У головних ролях: Роуз Бірн, Рорі Сковел, Дідьє Фріл, Лу Тейлор Пуччі, Пол Спаркс, Ешлі Ляо, Делла Саба
  • Тривалість: - хв.
  • Коли: з 18 червня 2021

Події серіалу розгортаються у 1980-х у США навколо звичайного домогосподарки. Шейла Рубін намагається усіляко боротись з рутиною у Сан-Дієго. І тут на допомогу приходить світ аеробіки, який відкриває для них не лише щось нове, а й шанс на успіх.

В ритмі життя, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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