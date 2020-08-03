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Вживання цих продуктів викликає набряклість

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Набряклість - фото 1
Набряклість / pink

Щоб не шукати, як позбутися набряклості, краще їй запобігти. Для цього потрібно лише прибрати з раціону певні продукти, що викликають набряки.

Ось список продуктів, які можуть викликати набряки:

  • оброблене м'ясо (наприклад, сосиски, шинка, бекон, хамон і ковбаси);
  • суші і борошняні вироби;
  • смажена їжа;
  • молоко і сири;
  • алкогольні і газовані напої;
  • соуси (соєвий соус, кетчуп, майонез, соус теріякі і ін.).

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Сосиски, ковбаси, бекон ось продукти, від яких потрібно триматися подалі, якщо ти хочеш запобігти появі набряків і зберегти свою шкіру від висипань. Це м'ясо з великою кількістю насичених жирів і містить запальні з'єднання і консерванти, які повільно ушкоджують нашу імунну та травну системи, що призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту, виникненням набряків і подразнень на шкірі. Отже, якщо ти страждаєш від набряків, краще уникати обробленого м'яса.

Суші і борошняні вироби
Ти запитаєш, що спільного у цих двох категорій продуктів? Все просто: рис, який використовується в суші, і пшеничне борошно містять білок під назвою глютен, який у деяких людей може викликати здуття живота, гази, болі в животі, діарею, а також набряки. Якщо у тебе немає непереносимості глютену, можна не боятися ні пасти, ні суші. Однак на ніч їх їсти не варто, якщо не хочеш прокинутися вранці з набряками на обличчі.

Вживання цих продуктів викликає набряклість - фото 419048

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Джерело: pink
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