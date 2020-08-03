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Вживання цих продуктів викликає набряклість
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Щоб не шукати, як позбутися набряклості, краще їй запобігти. Для цього потрібно лише прибрати з раціону певні продукти, що викликають набряки.
Ось список продуктів, які можуть викликати набряки:
- оброблене м'ясо (наприклад, сосиски, шинка, бекон, хамон і ковбаси);
- суші і борошняні вироби;
- смажена їжа;
- молоко і сири;
- алкогольні і газовані напої;
- соуси (соєвий соус, кетчуп, майонез, соус теріякі і ін.).
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Сосиски, ковбаси, бекон ось продукти, від яких потрібно триматися подалі, якщо ти хочеш запобігти появі набряків і зберегти свою шкіру від висипань. Це м'ясо з великою кількістю насичених жирів і містить запальні з'єднання і консерванти, які повільно ушкоджують нашу імунну та травну системи, що призводить до порушень роботи шлунково-кишкового тракту, виникненням набряків і подразнень на шкірі. Отже, якщо ти страждаєш від набряків, краще уникати обробленого м'яса.
Суші і борошняні вироби
Ти запитаєш, що спільного у цих двох категорій продуктів? Все просто: рис, який використовується в суші, і пшеничне борошно містять білок під назвою глютен, який у деяких людей може викликати здуття живота, гази, болі в животі, діарею, а також набряки. Якщо у тебе немає непереносимості глютену, можна не боятися ні пасти, ні суші. Однак на ніч їх їсти не варто, якщо не хочеш прокинутися вранці з набряками на обличчі.
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