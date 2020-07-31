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Симптоми отруєння кавунами з нітратами

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Кавун - фото 1
Кавун / kubnews

На ринках України активно продають кавуни, і багато людей думають, що чим пізніше починати ласувати баштанними, тим менше ризик купити ягоду з нітратами. Але це не так.

Поява баштанних в липні на ринках норма. Річ у тому, що зараз у нас активно вирощують ранньостиглі гібриди баштанних. А їх вегетаційний період від 65 до 80 діб, тому вони дозрівають вже до середини літа. Причому такі гібриди баштанних можна успішно культивувати без надлишку агрохімікатів.

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Максимально допустимим вмістом нітратів в кавунах є 60 мг на 1 кг. Вчені радять попросити у продавця відповідний сертифікат про те, що продукція безпечна. Що робити при отруєнні нітратами, і які симптоми вказують на це? Якщо ж вам "пощастило" з'їсти перенасичений нітратами кавун, то вже через 4-6 годин у вас з'являться неприємні симптоми:

  • нудота, сильне слиновиділення, блювота
  • пронос, загальна слабкість, запаморочення
  • порушення координації рухів аж до втрати свідомості

Це говорить про те, що у ваш організм потрапили азотні сполуки. У такому випадку потрібно негайно звернутися до лікаря.

Симптоми отруєння кавунами з нітратами - фото 418468

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Джерело: kubnews
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