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Прості поради, як швидко спалити жир

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Як їсти, щоб худнути - фото 1
Як їсти, щоб худнути

Схуднення завжди є актуальною темою, тому важливо розуміти, як позбутись зайвих кілограмів без шкоди для здоров'я. Дієтологи розповіли про прості правила зменшення ваги.

Ні для кого не таємниця, що будь-яке схуднення починається з грамотної зміни раціону. Саме харчування є ключовим у цій нелегкій справі, адже від нього залежить щонайменше 80% результату. Але не можна різко сідати на суворі дієти, адже це буде справжнім ударом по організму.

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Найкращим варіантом є поступова відмова від шкідливих смаколиків та перехід на правильне харчування. Щоб найефективніше спалювати жир, потрібно пам'ятати про правильне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. В ідеалі, пропорції повинні виглядати так: 40% білків,30% жирів, 30% вуглеводів.

Прості поради, як швидко спалити жир - фото 417679

Саме від кількості білків залежить, чи буде виникати бажання чимось перекусити. До того ж, вони є основою для м'язів, які зі своїм розвитком швидше спалюють жири.

Що ж до вуглеводів, то є певні обмеження щодо їх вживання. Найкраще їсти такі продукти у перші половині дня. А от солодкі напої краще взагалі виключити з раціону, замінивши їх на звичайну воду. Часто люди плутають спрагу з голодом, тому краще випити склянку води та простежити за своїм самопочуттям, а вже тоді вирішувати, чи пора готувати трапезу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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