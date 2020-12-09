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Вживання цих продуктів на сніданок продовжує життя
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Певні продукти для сніданку можуть наповнити вас енергією, а також поліпшити загальний стан здоров'я. Американські дієтологи відзначають, що правильне харчування вранці може допомогти вам прожити довше життя.
Насіння Чіа. Якщо вам потрібен продукт, який сприяє довголіттю, для ранкової порції вівсянки або йогурту, не шукайте нічого, крім насіння Чіа, яке забезпечує вражаючі 11 грамів клітковини на 28-грамову порцію. Невелике дослідження американських вчених 2010 року показало, що у людей з діабетом, які регулярно їли насіння Чіа, покращився рівень цукру в крові.
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Ягоди. Іспанське дослідження 2013 року показало, що люди, які їли ягоди кілька разів на тиждень, мали на 30% менший ризик смерті. Дослідники вважають, що збільшення тривалості життя може бути пов'язане з високою концентрацією поліфенолів в ягодах.
Квасоля. Дослідження британських вчених від 2004 року, яке проводилося за участю літніх людей, показало, що кожні дві столові ложки квасолі на день знижують ризик смертності на 8%. Зокрема, вживання бобових два рази на тиждень знижує ризик розвитку раку товстої кишки.
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