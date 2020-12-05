Ще одна вагома причина полюбити манго

Американські вчені перевірили, чи може споживання манго сприяти зменшенню зморшок на обличчі у жінок.

Манго, як і інші помаранчеві фрукти та овочі, багаті бета-каротином і антиоксидантами. Нове дослідження, проведене фахівцями з Каліфорнійського університету показало, що вживання манго сприяє зменшенню мімічних зморшків у літніх жінок. Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients.

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У дослідженні взяли участь 28 жінок старше 50 років зі світлою шкірою. Вони їли по пів склянки манго сорту атаульф чотири рази на тиждень. Це сприяло зменшенню глибини зморшок на 23% через два місяці і на 20% за чотири місяці. М'якоть манго містить великий асортимент вітамінів, мінералів і незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі людини і тому мають регулярно надходити в нього з їжею.

Однак автори дослідження виявили істотне "але". Як з'ясувалося, у жінок, що з'їдали по півтори чашки манго на день, зморшки збільшилися. Це вкотре доводить, що все має бути в міру. Невелика кількість манго буде корисна для здоров'я шкіри, а надлишок може привести до протилежного результату.

При цьому калорійність у манго невисока. Його м'якоть складається на 85% з води, на 1,7% з клітковини, на 16,6% з цукру, на 0,7% з жирів і на 1% з білків. У 100 г продукту всього 60-70 ккал.

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