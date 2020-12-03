Цю дієту назвали запорукою довголіття: головні правила

Дослідження показують, що система харчування, характерна для скандинавських країн, є ключем до зміцнення здоров'я і довголіття.

"Всі країни Північної Європи перевищили очікувану тривалість життя у світі, а тягар хвороб, включаючи коронавірус, там нижчий, ніж в решті країн світу", – йдеться у дослідженні.

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На думку вчених, скандинавська дієта, яка відображає стиль харчування цього регіону, багато в чому забезпечує настільки вражаюче здоров'я місцевого населення. Що таке скандинавська дієта? У ній наголошується на споживанні жирної риби – лососевих порід, скумбрії, оселедця.

Ягоди, коренеплоди, горіхи, нежирні молочні продукти і цілозернові також входять в нордичний раціон харчування. Які саме коренеплоди: морква, ріпа, картопля, буряк, пастернак. Як зміцнює здоров'я скандинавська дієта? В огляді Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) говориться, що проходження цього типу харчування знижує ризик раку, діабету, серцево-судинних захворювань.

Також ефекти цього стилю харчування досліджувалися вченими з Університету Ватерлоо (Канада). В їх випробуваннях брали участь чоловіки і жінки, що страждали від ожиріння, віком (в середньому) 42 роки. В результаті дослідники прийшли до висновку, що дотримання скандинавської дієти сприяє не тільки зниженню ваги, але і значному зниженню артеріального тиску, як систолічного, так і діастолічного.

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