Вже самотня Емілі Ратаковскі розбурхала пікантними фото топлес – 18+

Популярна модель Емілі Ратаковскі нещодавно поповнила ряди вільних від стосунків жінок, але це не заважає їй продовжувати активно займатись своїм брендом одягу. Саме для нього красуня постала у незвичайній фотосесії топлес.

31-річна модель, акторка та бізнесвумен Емілі Ратаковскі встигає не тільки займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі інстаграм. Там за красунею стежать понад 29,5 млн користувачів, адже вона регулярно ділиться моментами зі свого життя. Після новин про розлучення з чоловіком уваги до Емілі побільшало, а кадри з недавньої фотосесії для її власного бренду Inamorata викликали справжній захват у прихильників, пише Радіо MAXIMUM.

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У серії нових фото можна побачити Емілі абсолютно без одягу, зате з лініями бікіні без засмаги. Таким чином дівчина підтримала тренд на те, що смужки від купальників на засмаглому тілі також мають естетичний вигляд. Що доволі символічно, адже бренд Inamorata, що належить Ратаковскі, саме займається спіднім та вбранням для плавання і відпочинку на пляжі.

Джерело фото: instagram.com/emrata

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