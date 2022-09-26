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Ріанна дасть концерт вперше за п'ять років
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Повернення року в світі шоубізнесу. Ріанна виступить на сцені вперше після п'яти років перерви.
Здавалося, що потішить Ріанна своїх шанувальників живим виступом нескоро, адже нещодавно співачка стала мамою. Проте артистка таки вирішила дати концерт.
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Ріанна виступить на матчі Супербоулу-2023! Новину знаменитість підтвердила і у своєму Instagram, опублікувавши знімок руки, яка тримає м'яч для гри в американський футбол. Подейкують, що попзірка презентує новий альбом на концерті.
До слова! Востаннє Ріанна виступала на премії Греммі на початку 2018 року, а останній сольний альбом "Anti" вона випустила у січні 2016 року.
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