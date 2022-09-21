Кайлі Дженнер здивувала пікантним селфі в бюстгальтері

Кайлі Дженнер знову опинилась в центрі уваги через несподіване фото у гардеробній. Мода на селфі повертається.

25-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не тільки займатись чималою кількістю проєктів, а й вести профіль в інстаграмі. Там за дівчиною стежать понад 307 мільйонів користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі своїх буднів та фотосесій, пише Радіо MAXIMUM.

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У своєму новому дописі зірка похизувалась розкішною фігурою лише у джинсах та бюстгальтері. І поки частина фанатів засипали Кайлі компліментами з приводу її нової зачіски, то сестра Хлої не втрималась і прискіпливо прокоментувала пікантне селфі.

"Все в порядку? Це нормально?" – перепитала Хлої та отримала порцію кумедних коментарів про те, що у сімействі Кардашян вміють створювати шоу з обуренням всюди.

instagram.com/kyliejenner

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