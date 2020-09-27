Вже не пампушка: зірка "Шахрайок" Ребел Вілсон здивувала стрункою фігурою

Відома акторка Ребел Вілсон потішила фанатів свіжими фото, на яких важко не помітити результати її схуднення. Ця білявка позбулась більше як 20 кілограмів і продовжує йти до фігури своєї мрії.

40-річна австралійська акторка та режисерка Ребел Вісон відома ролями "пампушок" у всіх своїх фільмах: від "Холостячок" і до "Шахрайок". Але зараз зірка активно взялась за власне здоров'я і за останні кілька місяців скинула майже 20 кілограмів. Результатами свого перевтілення Ребел активно ділиться на профілі в соцмережі Instagram, де у неї понад 8 мільйонів шанувальників.

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Нещодавно красуня блиснула формами в обтислій сукні, викликавши справжній захват у фанатів. Здається, 2020 рік стане часом для змін не лише в Адель, яку також важко впізнати.

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