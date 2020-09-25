У Києві обрали найкрасивішу заміжню даму України: гарячі фото переможниці

У столиці відбувся конкурс краси для успішних жінок Mrs. Ukraine International-2020 (Місис Україна). Корона переможниці дісталася дизайнерці з Києва Вікторії Файнблат. Дивіться фото переможниці!

В цьому році головну корону країни вручали національний директор конкурсу Mrs. Ukraine International Яна Луцька та українська артистка балету, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка, заслужена артистка України Катерина Кухар.

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Переможниця конкурсу Вікторія Файнблат – українська архітекторка і дизайнерка, власниця власного дизайн-бюро. Нова Місис Україна має дві вищі освіти: лікар нарколог-психіатр і архітектор-дизайнер. Файнблат не тільки успішна бізнеследі, але ще і любляча дружина і турботлива мама. Жінка разом зі своїм чоловіком виховує двох дітей: 7-річного сина і 4-річну дочку.

Вікторія Файнблат представить Україну на міжнародному конкурсі Mrs. International, який пройде в липні 2021 року в США. А поки помилуємося красою Вікторії!

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