Сексуальна кішечка: Демі Роуз розбурхала пікантним відео (18+)

Популярна модель Демі Роуз знову опинилась у центрі уваги мережі через нові кадри лише у спідньому. Ця дівчина зовсім не має комплексів щодо своєї розкішної фігури!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз хоч і відрізняється від своїх колег за параметрами, але має справжню армію шанувальників. За дівчиною зі зростом у 157 см та пишними формами стежать більше як 14 мільйонів користувачів. До того ж, красуню частенько називають "англійською Селеною Гомес" через схожість зі співачкою.

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Але родзинкою сторінки Демі є її любов до відвертих кадрів, а також відсутність комплексів щодо своїх форм. І свіжий допис моделі це лише підтверджує, адже на знімку та відео Роуз позує у сірому боді з ефектним вирізом, а також демонструє свою розкішну фігуру з різних ракурсів. Коментатори вже встигли назвати модель сексуальною кішечкою через грайливий підпис "няв" і не менш грайливе коротеньке відео.

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