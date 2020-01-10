Вже не 36,6: учені визначили нову нормальну температуру тіла

Забудьте про те, що звичайною температурою тіла є 36,6. Науковці розповіли, що здоровим є зовсім інший показник, які змінився за понад сотню років.

Науковець Жюлі Парсоне разом з дослідниками з Медшколи Гарвардського університету проаналізували, що за останні сотню років звичайна температура знизилась. Річ у тому, що середню температуру визначив німець Карл Вундерліх ще у 1951 році, встановивши, що вона становить 36,6 (від 37 градусів до 37). Проте за останні роки дані демонструють інші показники.

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На прикладі мешканців США різних історичних епох вдалось дійти до висновку, що "здорова" температура тіла знизилась. У дослідження брали до уваги дані медзаписів ветеранів Громадянської війни (1862-1930 рр.) першого Нацдослідження здоров'я та харчування (1971-1975) та картотекти медцентру Стенфордського університету (2007-2017).

Визначено нову здорову температуру

Науковці узагальнили понад 677 тисяч окремих замірів та виявили, що нормальна температура тіла знижувалась на 0,03 градуси за десятиліття. Відтак, у 2020-х вона має бути на рівні 36,1-36,2.

Чому так відбувається? Учені вважають, що причиною стало зниження активності метаболізму, розвиток медицини, гігієни, доступність продуктів харчування та загальний побутовий комфорт. Все це вплинуло на ослаблення хронічних запасних процесів, які були у минулих поколіннях.

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