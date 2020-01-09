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Цей смачний напій підтримує молодість мозку

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Цей напій допомагає роботі мозку - фото 1
Цей напій допомагає роботі мозку

Команда дослідників з різних країн світу виявила у популярного напою нові корисні властивості. Саме улюблена ранкова кава допомагає здоров'ю.

Міжнародна команда учених зі США, Бразилії та Європи організувала експеримент з впливом кофеїну на тварин. Виявилось, що ароматна кава допомагає захистити мозок від впливу старіння.

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Дослідження з мишами довели, що кофеїн здатен блокувати рецептори, що провокують погіршення роботи мозку у старшому віці і викликають збільшення гормонів стресу та проблеми з пам'яттю.

До того ж, регулярне вживання кави дозволяє підтримувати на хорошому рівні роботу печінки і жовчного міхура. Це знижує ризики розвитку цирозу та раку.

Цей напій допомагає роботі мозку - фото 378888
Цей напій допомагає роботі мозку

Недавні ж дослідження також показали, що три чашки кави на день зменшують ризики передчасної смерті, адже нормалізують рівень глюкози в крові та позитивно впливають на метаболізм. Щоправда, варто розуміти, що йдеться про ароматний напій без цукру та молока.

Цей напій допомагає роботі мозку - фото 378889
Цей напій допомагає роботі мозку

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Джерело: newsyou.info
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