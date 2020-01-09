Як швидко схуднути у животі: поради фахівців

Німецький лікар-дієтолог Міхаель Деспегель поділився доволі ефективним способом позбутись зайвої ваги та зменшити живіт після активного святкування за столом. Дотримуйтесь правила системи 2+2+4, і результат не змусить довго чекати.

Спеціаліст Міхаель Деспегель пояснив, що можна за кілька тижні зменшити об'єм талії на 5 см та покращити загальну форму завдяки доволі простій та зрозумілій формулі 2+2+4.

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Її суть полягає у тому, щоб двічі на тиждень робити силові тренування, які покращать міцність м'язів та поставу. Ще двічі у тиждень займатись кардіотренуваннями, які посилюють обмін речовин та спалюють жири. І нарешті чотири дні в тижні дотримуватись правильного харчування та не дозволяти собі зайвого.

Як швидко позбутись сантиметрів у талії

А от останні три дні можна дозволити собі відпочити без суворої дієти та фізичних навантажень. Звісно ж, це не означає, що можна переїдати та влаштовувати день солодощів. Просто у цей час краще уникати великої кількості шкідливої їжі.

Формула 2+2+4 допомагає схуднути

Форму 2+2+4 дозволяє не лише схуднути у животі, а й покращити стан здоров'я та загальну фізичну форму. Відзначимо, що дуже важливо вимірювати об'єм талії та тримати його на певному рівні, адже показники від 106 см для чоловіків та від 94 см у жінок вже збільшує ризики появи серцево-судинних захворювань та діабету другого типу.

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