Введено кредитні канікули на час війни: пояснення від Нацбанку

На час війни введено кредитні канікули: що це означає / Towfiqu barbhuiya on Unsplash

Під час війни уряд намагається усіляко підтримувати бізнес та громадян, тому погодив новий закон про зміну правил роботи банків та фінансових установ, які надають послуги кредитування. Зараз в Україні діють кредитні канікули, тож читайте далі, що це означає для українців.

Нацбанк повідомив про те, що ухвалено зміни до Податкового кодексу щодо дії норм на період воєнного стану. Це передбачає нові правила роботи банків та небанківських фінустанов, що займаються кредитуванням, пише пресслужба НБУ.

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"Мета цих змін – полегшити ситуацію для українців-позичальників на час війни та на перший час післявоєнного відновлення економіки", – зазначають у повідомленні.

Що означають кредитні канікули під час війни:

У період дії воєнного стану та у 30-денний строк після дня його припинення або скасування громадяни не несуть відповідальність перед кредитором, якщо прострочать зобов'язання за кредитом;

перед кредитором, якщо прострочать зобов'язання за кредитом; У випадку прострочення зобов'язань за кредитом громадяни звільняються від обов'язкових штрафів, пені та інших платежів, які раніше були вказані у договорі про кредит за прострочене виконання;

Що таке кредитні канікули / Pickawood on Unsplash

Забороняється підіймати процентну ставку за користування кредитом у випадку невиконань зобов'язань. Винятком є лише ті випадки, що в договорі передбачене встановлення змінюваної процентної ставки;

підіймати за користування кредитом у випадку невиконань зобов'язань. Винятком є лише ті випадки, що в договорі передбачене встановлення змінюваної процентної ставки; Штрафи, пені та інші платежі нараховані, сплата яких передбачена договором про споживчий кредит, нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання за таким договором, підлягають списанню.

Важливо: нові правила не означають, що будуть скасовані відсотки за користування кредитними коштами. Варто розуміти, що кредитні кошти – не спрощення боргів, а відтермінування їх сплати.

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